"Bella visibilità. Iscritti in calo"

Dove non funziona la rete internet, se i telefoni diventano irraggiungibili, quando non è più possibile effettuare collegamenti, arrivano loro: i radioamatori. Dalle emergenze o catastrofi naturali agli eventi con migliaia di persone, i radioamatori, volontari qualificati, riescono a ricevere e trasmettere messaggi grazie anche a ripetitori e ponti radio, per il coordinamento delle attività dei volontari sul campo.

La sezione Ari di Pontedera è nata nel 1981 con il tutt’ora presidente Carlo Magretti nella sede prima di via dei Magazzini fino all’attuale in via Solferino a La Rotta. Attualmente sono 45 gli iscritti ma gli effettivi, impegnati periodicamente nelle attività sul territorio, sono meno.

Magretti, il vostro è un lavoro prezioso, in che occasioni siete chiamati in causa a Pontedera e in Valdera?

"Ogni qualvolta ci sono eventi dove è necessario il coordinamento via radio. Dal luna park alla Mangialonga. Il prossimo appuntamento è la festa sul piazzone di Capodanno, ci saremo noi a gestire la sala operativa".

Adesso, con il calendario de La Nazione, entrerete nelle case di molti lettori.

"Questo è bello. Nella nostra associazione, come in molte altre quando si parla di volontariato, purtroppo gli iscritti sono in calo. È sempre difficile chiedere impegno e sacrificio, speriamo che qualche giovane si possa avvicinare a noi".

Luca Bongianni