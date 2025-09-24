BeeRiver arriva al Giardino La Nunziatina: il programma

Pisa, 24 settembre 2025 – Venerdì 26 e sabato 27 settembre, all’interno del Giardino La Nunziatina, si svolgerà il nuovo appuntamento con BeeRiver. Dopo i successi degli appuntamenti estivi organizzati a Lucca e a Calci, BeeRiver torna a Pisa: i mille volti della birra artigianale accenderanno i riflettori sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale.

I BIRRIFICI. Cinque birrifici presenteranno una selezione di alta qualità della produzione brassicola del Granducato: Birrificio Clandestino di Livorno, Bruton di Lucca, Birrante di Vicopisano, Radical Brewery di Porcari. A questi si aggiunge il quasi toscano Lupus in Luna di Dogana di Luni. Le degustazioni saranno accompagnate dalle proposte del food truck Panini di mare e del ristoro del Giardino La Nunziatina.

I CONCERTI. Per questo appuntamento il programma musicale si annuncia notevole. Venerdì 26 settembre saliranno sul palco della Nunziatina i Lovesick per la tappa toscana del loro tour in Europa e negli Stati Uniti. All’anagrafe Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi, i Lovesick propongono un live super coinvolgente con i brani tratti dai loro 5 album ispirati al country americano, al rock’n’roll, al western e alla musica swing degli anni ‘40 e ‘50. Gli spettacoli dal vivo dei Lovesick generano sempre grande entusiasmo grazie ai ritmi ballabili e al coinvolgente utilizzo di strumenti diversi: chitarra elettrica e acustica, lap steel, resonator, chitarra Dobro e contrabbasso con l’aggiunta di un brush pad per mantenere il ritmo con una spazzola per batteria.

Sabato 27 settembre i riflettori si sposteranno sul duo Elisabetta Maulo e Mattia Donati, che proporranno un racconto musicale fatto di armonie leggere e carezze sonore. Le corde raccontano, le voci rispondono. Insieme tessono una trama delicata, intensa, unica. Le melodie nate nei decenni d’oro del jazz e della canzone americana costituiranno il filo conduttore: piccoli capolavori nati tra gli anni ‘30 e ‘50 nei teatri, nei club, nei vicoli di New York o nei salotti parigini tra Fischer, Fats Waller, Gershwin, Thelonious Monk e tanti altri.

LE DEGUSTAZIONI GUIDATE. Venerdì e sabato il giornalista e sommelier Simone Cantoni condurrà delle degustazioni guidate per approfondire le caratteristiche sensoriali, le tipologie e le curiosità che si celano dietro l’universo delle birre artigianali. Ogni degustazione prevede la presentazione di 3 birre in abbinamento alle proposte d’autunno. Per iscriversi è possibile inviare un’e-mail a [email protected] indicando nominativo e recapito telefonico.

INGRESSO. Le degustazioni avverranno nei calici personalizzati BeeRiver dietro presentazione dei gettoni in vendita all’ingresso. Per ogni degustazione è necessario un gettone. I visitatori che desiderano ascoltare buona musica e cenare in compagnia possono partecipare liberamente senza dover acquistare i gettoni per le degustazioni. Saranno a disposizione birre senza glutine.

ORARI DI APERTURA. Venerdì 26 settembre h 19 – 1; Sabato 27 settembre h 19 - 1