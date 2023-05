BeeRiver all’ultimo sorso

Fino all’ultimo sorso. Un successo annunciato, come sempre, chiude stasera il BeeRiver Festival alla Stazione Leopolda di Pisa, giunto all’undicesima edizione, Un evento ormai tradizionale che accende i riflettori sui mille volti della birra artigianale e sulle molteplici espressioni di un settore in effervescente espansione, tra pura e semplice gratificazione del palato, festosa socializzazione e approfondimento culturale. Dieci birrifici ciascuno con un proprio banco di spillatura, una selezione di alta qualità della produzione brassicola italiana. La Toscana è ben rappresentata dai tre birrifici Bruton e Radical Brewery di Lucca e Fermento Libero di Prato. Dal resto dello stivale arriveranno i birrifici Filodilana da Torino, PicoBrew da Milano, La Villana da Padova, Torre Mozza da Rovigo, Alto Tevere da Perugia, Antikorpo Brewing da Trieste, Shire Brewing da Roma.

Nell’area esterna della Leopolda presenti vintage food truck che anche stasera offrono ai visitatori un’ampia scelta di proposte gastronomiche per accompagnare gli assaggi delle birre artigianali, dalle specialità toscane ai piatti della cucina indiana. Saranno presenti Cabballo’s trattoria on the road, Gao Street Food, Il Bruno, I pirati del gusto, Non solo pane, Tati e patate dai Biga. Il blues fa da colonna sonora per l’evento, grazie ai concerti offerti dalla sezione musicale della Leopolda BluesRiver Festival, diretta da Lorenzo Marianelli. Stasera alle 20 sono di scena i Model T che chiuderanno il programma dell’undicesimo BeeRiver con le coinvolgenti sonorità blues, country e folk che li contraddistinguono.

Ogni giorno alle 19 visitatori laboratori guidati con degustazione delle birre in esposizione e abbinamenti a cura di un vero esperto del settore, il giornalista e sommelier Simone Cantoni: dopo Birra & carni, Birra e cucina etnica, stasera è la volta di Birra e dessert. mentre il laboratorio di oggi alle 19 prevede "Birra e cucina pisana capitolo 3".Quattro birre abbinate a due primi e due secondi piatti. Le degustazioni sono tutte nei calici personalizzati BeeRiver dietro presentazione dei gettoni in vendita all’ingresso della Leopolda. Per ogni degustazione è necessario un gettone. I visitatori che desiderano ascoltare buona musica e cenare in compagnia possono partecipare liberamente senza obbligo di acquisto dei gettoni per le degustazioni.