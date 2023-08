Beatrice è medaglia di bronzo La regina del ciclismo su pista porta Calci sul podio mondiale

CALCI

Calci sul podio mondiale con la sua regina a pedali. Dopo il recente successo strepitoso ottenuto in Portogallo agli europei Under 23 di ciclismo su pista, la giovanissima Beatrice Bertolini, tesserata per la Conscio Pedale del Sile, ha conquistato la medaglia di bronzo nel noto Velodromo Alades Nieto Patino, nel Team Sprint ai Campionati del Mondo Pista Juniores insieme a Carola Ratti e Asia Sgravato."Nella notte italiana il Team Sprint femminile azzurro composto dalla “nostra” Bea con Carola Ratti e Asia Sgaravato ha taglando il traguardo con il tempo di 51.223 dietro Cina e Germania."Bravissime!", si legge sulla facebook del Comune di Calci. E a Beatrice sono arrivati anche i complimenti del governatore toscano Eugenio Giani. Le atlete azzurre hanno tagliato il traguardo con il tempo di 51.223, nella gara vinta dalla Cina in 48.997, segnando il nuovo record del mondo della categoria, davanti alla Germania (51.000). E a Beatrice ha portato sicuramente bene l’affetto e l’emozione respirata di recente sul palco della Fiera di Sant’Ermolao quando l’atleta calcesana per Beatrice Bertolini, era stata festeggiata dall’amministrazione comunale e da tutta la comunità della Valgraziosa. Per Beatrice era quindi arrivata anche la medaglia ufficiale del Comune e l’abbraccio sul palco della sorella Matilde, anche lei ciclista di successo, della campionissima Fabiana Luperini, e di un super tifoso d’eccezione don Antonio Cecconi e, per la giunta, del sindaco Massimiliano Ghimenti e della vicesindaca Valentina Ricotta. Quella sera Beatrice aveva appena ricevuto la convocazione in Nazionale. La carica d’affetto e il tifo della Valgraziosa le hanno portato il bronzo mondiale. Che vale oro.