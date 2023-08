Beatrice Bertolini, una speranza per la pista azzurra del futuro

A coronare una stagione fantastica, la juniores pisana di Calci Beatrice Bertolini, tesserata per la Conscio Pedale del Sile, è stata convocata nella Nazionale Italiana per i Campionati del Mondo in programma nel noto Velodromo Alades Nieto Patino di Cali in Colombia che ha ospitato per tante volte la Coppa del Mondo e nel 2014 anche i mondiali. La rassegna nella popolosa città colombiana sono in programma da mercoledì 23 agosto a domenica 27. La campionessa italiana Bertolini, vincitrice anche del Titolo Europeo nel Keirin, dopo gli ultimi impegni, ha osservato un periodo di riposo attivo senza gare ufficiali, ma preparandosi con la solita serietà, entusiasmo e impegno, per questo appuntamento mondiale che sarà utilissimo per questa giovane atleta che costituisce una bella speranza per la pista azzurra del futuro.

Antonio Mannori