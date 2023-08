Battono quattromila cuori Il Pisa si presenta all’Arena Cori, festa e sorpresa "Sì, saremo protagonisti"

di Saverio Bargagna

Quando osservi quattromila persone sventolare tante bandiere come fossero una soltanto; oppure emozionarsi lungo due colori disposti a strisce; illuminare il viso per un calciatore... ecco allora pensi che Arrigo Sacchi aveva davvero ragione a sostenere che "il calcio è la cosa più importante fra le cose meno importanti". Tifare Pisa poi, se vogliamo dirla tutta, è un po’ come fare parte di un club elitario: un popolo numericamente contenuto – almeno rispetto a colossi mondiali – che difende un prezioso e raro scrigno pregno di storia, affetto e passione. Al netto quindi di una contingenza fatta di un calciomercato ancora in essere, di un campionato iniziato per tutti ma non ancora sotto la Torre, la festa del Pisa ha regalato esattamente quanto promesso: ha scritto la parola ‘carica’ sul blocchetto degli appunti.

Anzi, a dire la verità, una sorpresa c’è stata e, per altro, positiva: perché fra i vari giocatori presentati ecco sbucare dal tunnel anche l’ultimo acquisto Andrea Barberis, centrocampista dei piedi delicati che scende dalla Serie A proprio per prendersi le chiavi del gioco. A Barberis, ma è possibile leggere di più nelle nostre pagine sportive, si aggiungerà presto anche un altro possibile arrivo dalla massima categoria: Mattia Valoti. "Siamo fieri di questo meraviglioso pubblico – il presidente Giuseppe Corrado ha preso il microfono sul prato dell’Arena – e vogliamo disputare un campionato da protagonista". E ancora: "Mi fa piacere che i nuovi giocatori arrivati abbiamo subito capito che cosa è il Pisa e che cosa sono i tifosi del Pisa. Un valore aggiunto. E noi vogliamo sfruttare questo valore aggiunto per ottenere i migliori risultati".

Abbiamo parlato di una festa, e tale è stata. Applausi per tutti, con maggiore o minore intensità ma senza eccessive differenze. Soltanto Gaetano Masucci ha ricevuto un trattamento speciale: osannato con un coro ad hoc è stato elevato a modello di comportamento per l’intera squadra: "Noi vogliamo undici Masucci" hanno cantato i ragazzi della Nord. Un messaggio chiaro e diretto che si ricollega – senza girarci troppo intorno – alla deludente conclusione della passata stagione. Come a dire, una nuova Era è iniziata ma senza cancellare del tutto il passato.

Simpatica e coinvolgente l’introduzione al sax di Roberto Mazzanti in arte SaxTellers 23, brillante la conduzione di Riccardo Silvestri e della giornalista Marina Presello uscita dal campo alzando una maglia nerazzurra. Poi sciarpe, cori e fumogeni per chiudere una serata perfetta. Aspettando che il pallone rotoli per la prima volta, sognando – con gli occhi da bambini – trionfi e gol.