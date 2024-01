Battesimo civico per 700. Festa per i 18enni pisani

Battesimo civico per 700 neomaggiorenni pisani. L’Amministrazione Comunale di Pisa ha festeggiato i giovani cittadini che hanno compiuto 18 anni nel corso del 2023. Una specie di "battesimo civico", che il Comune organizza da 5 anni, per celebrare uno dei traguardi più significativi e importanti della vita, quello in cui si diventa cittadini, responsabili e partecipi della vita civile, sociale e politica della nazione, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. L’iniziativa si è svolta alle Officine Garibaldi con circa 40 studenti presenti di 350 ragazzi invitati dall’Amministrazione, una seconda edizione si terrà mercoledì prossimo sempre nella stessa sede per altri 350 neomaggiorenni. Ad ogni studente presente è stata consegnata una copia della Costituzione della Repubblica Italiana.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Pisa Michele Conti, l’assessore ai Servizi Demografici e Partecipazione Gabriella Porcaro e, come ospite d’eccezione, il capitano del Pisa, Antonio Caracciolo che si è prestato al selfie di rito e autografi. "Festeggiamo un momento tanto importante per i giovani pisani che diventano maggiorenni – ha dichiarato il sindaco Michele Conti -, un passaggio che simboleggia l’ingresso nella comunità civile e consente di partecipare a pieno titolo alla vita della società in tutte le sue articolazioni istituzionali locali e nazionali". "L’obiettivo di questa festa – ha detto l’assessore Gabriella Porcaro - è quello di diffondere i valori della cittadinanza attiva, così come sono declinati nella nostra carta costituzionale, che è il simbolo di democrazia e unità del nostro paese". A prendere parola anche il capitano del Pisa Sporting Club, Antonio Caracciolo: "Vi faccio un grande in bocca al lupo – ha detto il calciatore nerazzurro -, vi aspettano tante sfide ed ostacoli, ma dovete essere più forti ed affrontarle a testa alta, e stando sempre accanto agli affetti più importanti della vostra vita, dalla famiglia agli amici".

Enrico Mattia Del Punta