"Basta operai Geofor aggrediti Mancano regolamenti chiari"

"Quattro aggressioni negli ultimi 4 mesi" è la denuncia che arriva da Usb Geofor riguardo le aggressioni ai danni degli operatori impegnati nella raccolta del porta a porta. "Siamo sempre sottoposti a questo clima - denuncia Stefano Teotino, Usb Geofor -. L’ultimo episodio, avvenuto nel comune di Casciana Terme Lari, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Al mio collega aggredito sono stati dati 15 giorni di prognosi. Malmenato da un cittadino perché stava facendo le foto ad una posizione dove dovevano essere installati dei cassonetti. Le offese e le minacce per chiederci anche di fare cose che vanno contro le regole avvengono quotidianamente – continua il sindacalista -. Gli uffici ambiente dei vari comuni mettono i vari regolamenti, ma se un cittadino va a lamentarsi, ci chiedono di ovviare al regolamento".

Una situazione insostenibile che ha portato il sindacato a chiedere un incontro in prefettura che avverrà nei prossimi giorni e a cui parteciperà anche la stessa azienda. "Siamo esposti alle offese quotidianamente – spiega Mario Versari, Usb Geofor -. A queste purtroppo ci siamo rassegnati, ma le aggressioni non le tolleriamo. Si parla spesso di servizi non svolti, ma mai del 97% dei servizi svolti con regolarità. Facciamo mille prese al giorno, sotto il sole, dalle 5 del mattino. È il nostro lavoro, ma prevale l’idea dello spazzino scansafatiche". I motivi dell’escalation di aggressioni secondo il sindacato di base sono da ricercarsi in una opinione comune dello "spazzino vagabondo" e in un’assenza di regolamenti chiari a cui spesso viene chiesto di chiudere un occhio. "Alcune ditte si presentano al centro di raccolta con le tessere di utenza domestica, una cosa inaccettabile – spiega sempre Teotino -. Si tratta di truffa, ma nessuno ha il coraggio di mettere un regolamento. È anche per questo che si arriva alle mani". Solidarietà ai lavoratori è stata espressa anche dal consigliere Ciccio Auletta: "Simili atteggiamenti non possono essere tollerati, non diventi normale scaricare su addetti e operatori eventuali problemi del servizio".

E.M.D.P.