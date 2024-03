"Basta guardarci le spalle". Un convegno in ricordo di Barbara Capovani

Il grido di allarme dell’Anaao: "Basta guardarci le spalle. Dobbiamo poter lavorare serenamente". Il 12 marzo a Pisa una giornata dedicata al fenomeno della violenza sugli operatori sanitari, in nome della psichiatra Barbara Capovani con consegna di borse di studio in ricordo del medico.

Nel 2023 le aggressioni registrate ai danni del personale sanitario in Italia sono state 3mila: quasi il doppio di quelle che si sono verificate 12 mesi prima. Una di queste è costata la vita alla a Capovani, uccisa fuori dall’ospedale Santa Chiara di Pisa nell’aprile di un anno fa. Nel nome della psichiatra, l’Anaao Toscana organizza martedì 12 marzo, a partire dalle 9.30, il convegno "Non più soli. Analisi del fenomeno delle aggressioni in ambiente sanitario a una dalla scomparsa della dott.ssa Capovani".

L’appuntamento è all’Ac Hotel Pisa, a Pisa. "Capovani è stata ed è un esempio per tutti noi; una grande lavoratrice, pronta a sacrificarsi per i suoi pazienti e per perseguire quei principi in cui credeva fermamente come rendere più efficiente il servizio ospedaliero garantendo costantemente, anche a prezzo del suo sacrificio personale, un tipo di assistenza sempre pronta ad accogliere la sofferenza dei suoi pazienti con risposte sempre adeguate", afferma Vito Giudice, segretario aziendale Anaao Asl nord ovest.

Nel corso dell’incontro, che vedrà tra gli altri la presenza dell’assessore regionale alla Salute, Simone Bezzini, del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e del sindaco di Pisa, Michele Conti, saranno presentati i dati relativi alle aggressioni sia per quanto riguarda l’Aou Pisana che l’Asl Toscana nord ovest. A dare un quadro a tutto tondo interverrà poi il segretario nazionale Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, più altri esperti del sindacato.

"Questo appuntamento è quanto mai importante e necessario e di assoluta attualità, in considerazione dell’incessante ripetersi di odiosi episodi di aggressioni verbali e fisiche nei confronti di chi garantisce quotidianamente il diritto alla salute delle persone convinto di operare nel rispetto della promessa che ognuno di noi ha fatto a se stesso – sottolinea Mauro Ferrari, segretario aziendale Anaao Aou Pisana -. Anaao è come sempre al fianco di tutti gli operatori ed in modo particolare di chi presta la propria opera in posti particolarmente rischiosi e con l’intento di aiutare ogni operatore, ha organizzato un incontro con tutti gli attori coinvolti in una missione che riteniamo di civiltà". Le borse di studio saranno conferite dall’Ordine dei medici di Pisa. All’incontro, ci saranno l’assessore regionale alla Salute, Simone Bezzini, il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e il sindaco Michele Conti.

Carlo Venturini