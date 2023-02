"Base militare, tutto sotto silenzio Trasparenza sulle aree ex Cisam"

"Tutto tace sul fronte della nuova base militare" è la denuncia che Ciccio Auletta, consigliere comunale e candidato sindaco, lancia dal presidio organizzato ieri mattina di fronte alla base Cisam a San Piero a Grado. "Dopo l’incontro Crosetto-Conti-Petrucci, come se la gestione del territorio fosse affare privato di Fratelli d’Italia – attacca Auletta - sono passati oltre due mesi e nessun tavolo, interistituzionale o meno, è stato convocato. Da quell’incontro è emersa una notizia della proposta fatta dal presidente del parco Lorenzo Bani di realizzare gran parte della base nell’area Cisam a San Piero a Grado. L’area si trova a poche centinaia di metri da Camp Darby, si estende per oltre 450 ettari, il 98% dei quali boscati. Sparsi in quest’area immensa ci sono alcune aree coperte, edifici e piazzali". Sulla planimetria esatta dell’ex Cisam "abbiamo chiesto alla Regione Toscana, al Comune di Pisa, alla Provincia di Pisa e all’Ente Parco totale trasparenza sulle aree che sarebbero coinvolte, sugli impatti che avrebbe un potenziamento militare, ma senza ricevere alcuna risposta. Allo stesso modo – spiega Auletta - è fuorviante parlare di assenza di progetto come ha detto nella sua unica uscita pubblica il candidato del centrosinistra Paolo Martinelli, visto che il progetto della base esiste, ci sono ben due decreti, e siamo stati noi per primi a scoprirlo e a diffonderlo pubblicamente". Una posizione "netta" tiene a precisare il candidato sindaco: "Siamo stati la forza politica (Diritti in comune) che ha scoperto il progetto, siamo totalmente contrari alla realizzazioni della base sia a Coltano o altrove". "I terreni proposti – aggiunge Tiziana Nadalutti, Una città in comune - sono già utilizzati a fini militari, cosa che rappresenta un’anomalia all’interno dell’area protetta, il compito del Parco deve essere quello di favorirne la rinaturalizzazione, non il permanere e addirittura potenziare insediamenti incompatibili con la tutela ambientale, 190 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione si devono utilizzare per le priorità sociali di questa città – non per un’ennesima distruzione del parco, che proprio in questi giorni subisce un pesante attacco rispetto ai suoi confini e ai processi decisionali che lo investono".

Enrico Mattia Del Punta