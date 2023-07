Base militare, riparte l’iter Il tavolo interistituzionale torna a Roma il 6 settembre

È convocato per il prossimo 6 settembre il tavolo interistituzionale per la discussione delle sorti della nuova base militare, precedentemente individuata nella zona di Coltano. Il tavolo è chiamato ad individuare soluzioni alternative di riallocazione sul territorio del progetto. La data è stata resa nota durante il consiglio comunale di ieri, dopo il question time del consigliere comunale di Diritti in comune, Ciccio Auletta. L’incontro si svolgerà nella sala Quadri di palazzo Baracchini a Roma, a presidiare il tavolo sarà il capo di gabinetto del ministero della difesa. Si tratta del quarto incontro di questo genere, dopo la decisione di scartare l’ipotesi Coltano, volto ad individuare un’alternativa alla realizzazione quartier generale del gruppo interventi speciali (Gis), del reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania e del nucleo cinofili dell’Arma.

"Ci auguriamo di poter capire quale sarà l’evoluzione del progetto caserma sul nostro territorio – ha risposto al question time, il sindaco di Pisa, Michele Conti -. La prima ipotesi Coltano è tramontata, ce ne sono altre, ma al momento restano solo ipotesi". Tra le alternative più quotate la realizzazione di una base diffusa sul territorio che prenda in considerazione, prioritariamente, la rigenerazione urbana di immobili di proprietà pubblica. L’idea è quella, appunto, di suddividere la base militare in più zone fuori dal parco naturale di Migliarino-San Rossore- Massaciuccoli ma sempre all’interno del comune di Pisa. Altra ipotesi era stata invece proposta dal presidente della regione Eugenio Giani, che tra le soluzioni alternative aveva lanciato l’idea di Pontedera.

"Il nostro auspicio è un altro – ribatte in aula il consigliere Auletta-. Ci auguriamo che questo tavolo si sciolga. Noi riteniamo che quelle ipotesi non siano sostenibili, e che la base non si debba realizzare né a Coltano, né altrove". Dopo l’incontro di fine dicembre tra il Sindaco Conti e il Ministro della Difesa Crosetto, non si è più saputo nulla, un lungo silenzio denunciato dal consigliere Auletta: "Sette mesi di silenzio durante i quali la mobilitazione contro la realizzazione dell’opera non si è mai fermata. Nella città di Pisa invece – aggiunge sempre il consigliere di minoranza -, è forte e radicato il no all’ennesimo furto di soldi pubblici per costruire una cittadella militare".

Enrico Mattia Del Punta