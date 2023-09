Base militare, parco naturale e ambiente a Pisa: Stasera il dibattito con Bani e Angori

E il tema dell’ambiente, della sua tutele e dei progetti per il Parco di San Rossore (tra cui appunto anche quello per la maxi base dell’Arma carabinieri) sarà anche al centro del dibattito di questa sera alla Festa dell’Unità di Riglione dove oggi si parla di "Lotta al cambiamento climatico- un Parco da valorizzare", con il sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il presidente del Parco di Migliarino-San Rossore–Massaciuccoli, Lorenzo Bani, Maurizio Bandecchi (componente del consiglio direttivo Parco), Giancarlo Lunardi (membro direzione provinciale Pd e a sua volta già presidente del Parco), Franco Donatini (docente Energia Geotermica Università di Pisa), Luciana Cappelletto (segretaria circolo Pd Putignano – Coltano). Coordina il dibattito il giornalista Massimo Marini. La festa dell’Unità di Riglione prosegue fino a domenica 17 settembre, organizzata dall’Unione comunale del Pd di Pisa, che porta anche in città l’”estate militante” lanciata dalla segretaria nazionale del Elly Schelin. In programma dibattiti, ma anche intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo, oltre alla consueta possibilità di cenare al ristorante della festa e di godere dei servizi offerti dai diversi stand che animeranno piazza Pertini. Nella serata di apertura, ieri presente il presidente della Regione, Eugenio Giani, e il capogruppo dem in consiglio comunale, Matteo Trapani che hanno parlato di “Pisa capitale della costa”. Alle 21 invece focus su “Violenza sulle donne“.