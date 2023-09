"Base militare: linea chiara del Pd. Giani e Bani la conoscevano bene..."

di Gabriele Masiero

PISA

"Il Pd aveva una linea molto chiara, che Bani e Giani conoscevano: senza una dettagliata documentazione del progetto la Comunità del Parco non avrebbe potuto esprimersi per questo avevamo chiesto un rinvio. Scelta condivisa anche dal segretario regionale, Emiliano Fossi. Evidentemente però Giani e il presidente del Parco hanno ritenuto di fare scelte diverse". Parola di Andrea Ferrante, segretario dem di Pisa che commenta le divisioni emerse nel Pd sulla vicenda della base militare al Cisam e sottolinea che "se il governatore conosce il progetto da un anno poteva avviare una discussione interna al partito per illustrarcelo, perché noi invece sappiamo solo qualche indicazione generica contenuta nel piano di prefattibilità tecnica illustrato superficialmente al tavolo interistituzionale del 6 settembre". Inoltre, Ferrante precisa "un punto politico rilevante in questa vicenda: l’area interessata è del demanio militare e dunque la Difesa poteva decidere senza chiedere il parere degli enti locali, se invece ha preferito imboccare la strada del dialogo allora deve darci la possibilità di fare valutazioni compiute e non chiedere coperture istituzionali che sembrano solo scorciatoie di comodo".

"Quindi il Pd resta fermo nella convinzione - conclude Ferrante .- che nessuna attività incompatibile con il Parco debba essere insediata al suo interno e per cambiare opinione vogliamo leggere i dettagli del progetto. La partita non è chiusa, anzi: comincia ora". Sulla stessa linea il gruppo consiliare de La Città delle persone di Paolo Martinelli, ex candidato sindaco del centrosinistra unito: "Quanto accaduto segna un via libera numerico alla Base militare, ma è lontanissimo dall’essere una legittimazione politica e, tantomeno, popolare". Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce aggiungono che la soluzione del Cisam "ci trova dunque fermamente contrari nel metodo e nel merito. Nel merito perché viene confermato l’insediamento della base all’interno del Parco, andando contro al principio di tutela ambientale su cui anche noi abbiamo molto insistito, nel metodo perché si tratta di una soluzione, avallata dal Parco e dalla Regione, che è stata calata dall’alto, a scatola chiusa, senza una conoscenza diffusa dei dettagli e arrivata con una forzatura priva dei requisiti minimi accettabili di trasparenza e partecipazione. Non si conoscono inoltre previsioni evidenti di fondi da impiegare per la ristrutturazione degli edifici storici di Coltano, così come per gli investimenti di bonifica"". Infine, l’attacco al sindaco Michele Conti, che "ha deciso di giocare una partita tutta di vertice, escludendo dal dibattito i pisani e il consiglio comunale da una scelta determinante".