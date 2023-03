"Base militare, il candidato di centrosinistra la vuole a Pontedera?"

"Martinelli è d’accordo con Giani nel fare la base a Pontedera? Lo dica chiaramente". Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, replica così alle dichiarazioni del candidato sindaco del centrosinistra, che, ieri nell’intervista a La Nazione, esprimeva il suo dissenso alla base di Coltano, osservando la necessità di individuare "una soluzione diversa e più sostenibile". "È a San Piero a Grado, dentro un’area militare, che va realizzata la base operativa - aggiunge Petrucci - perché è un’opportunità per Pisa, garantisce sicurezza vista la presenza di molti siti sensibili, inoltre crea ricchezza e posti di lavoro. A San Piero non si consuma suolo ed è il luogo ideale per dare un’organizzazione strutturale ai reparti speciali dei carabinieri. Farà di Pisa la capitale italiana in questo ambito".

Del resto, ricorda il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, "già lo scorso dicembre, quando insieme al sindaco Michele Conti, fummo ricevuti al ministero della Difesa, il ministro Guido Crosetto aveva confermato il Comune di Pisa come luogo esclusivo dove collocare la base, escludendo come ipotesi la proposta irrealizzabile rilanciata del presidente della Regione, Eugenio Giani, di spostare almeno parte della base a Pontedera". L’esponente meloniano dunque ribadisce che dal governo c’è la piena volontà di realizzare sul territorio pisano la base pur se non nell’area di Coltano.

"Da quell’incontro emerse - conclude Petrucci - come gran parte della base sarebbe stata fatta nell’area Cisam a San Piero a Grado. Le prerogative del ministero della Difesa sono, infatti, la vicinanza a un aeroporto militare e la disponibilità di terreni pubblici per non sovraccaricare di spese l’intera operazione. Mentre la soluzione di Pontedera, prospettata da Giani, non ha queste caratteristiche, oltre ad essere ritenuta dai carabinieri troppo distante dall’aeroporto militare".