Base militare, a che punto siamo? Question time di Diritti in Comune

"Ho appena depositato un question time che si discuterà martedì in consiglio comunale per sapere notizie del tavolo interistituzionale sulla nuova base militare a Pisa". A darne notizia, sul suo profilo Facebook, è il capogruppo di Diritti in Comune, Ciccio Auletta, che riaccende i riflettori sul progetto per la costruzione di un di un centro polifunzionale di reparti specializzati dell’Arma dei Carabinieri a Pisa. "Avevamo chiuso la precedente consiliatura con un atto analogo proseguendo nella battaglia di trasparenza che da più di un anno portiamo avanti contro la realizzazione di questa infrastruttura militare con il Movimento No Base né a Coltano né altrove – puntualizza Auletta – .

In vista dell’apertura del campeggio per fermare l’escalation proviamo ad acquisire informazioni su cosa le istituzioni stanno facendo. Siamo l’unica coalizione che con chiarezza è contraria alla base e alla economia di guerra su cui si fonda a partire dallo stanziamento di 190 milioni di euro presi dal Fondo di coesione sociale e sviluppo, a differenza del centrosinistra e del centrodestra". Intanto, da diovedì a domenica 16 luglio proprio il Movimento No Base organizza a San Piero a Grado, in località i Tre Pini l’iniziativa “Fermare l’escalation”, quattro giorni di campeggio con dibattiti, iniziative, socialità e condivisione. "Per continuare - scrivono gli organizzatori – a immaginare insieme la costruzione di un processo di opposizione reale alla corsa alla guerra e al riarmo che stiamo vivendo e organizzare nuove forme di mobilitazione verso l’autunno".