Bartelloni e Masoni aprono la kermesse di Vico

Primo appuntamento con la rassegna "Le parole contano" al Teatro di Vicopisano. Stasera spettacolo tra musica e letteratura con Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni. La kermesse, ideata dall’assessore Juri Filippi, promossa dall’Amministrazione Comunale e organizzata da TheThing Promozione Eventi, con il patrocinio e il sostegno della Regione Toscana, torna al Teatro di via Verdi di Vicopisano. Ingresso gratuito, prenotazione scrivendo alla Biblioteca: biblioteca@comune.vicopisano.pi.it.

Saranno Fabrizio Bartelloni e Marco Masoni a inaugurare il nuovo cartellone di incontri, alle 21:15, con lo spettacolo "Lettere da sopra la pioggia, intrecci tra musica e letteratura nella canzone italiana", ispirato all’omonimo libro edito da Pacini Editore nel 2022. "Questo primo appuntamento – dice l’Assessore Filippi – esprime perfettamente il concept della rassegna ‘Le parole contano’, essendo ‘sospeso’ a metà fra teatro e narrazione e approfondendo i perché e i come di varie canzoni, dei modi attraverso i quali la letteratura è stata la loro ispirazione. Vi invito a esserci, sarà una serata emozionante".

"Marco Masoni e io – spiega l’autore, Fabrizio Bartelloni – porteremo in scena, per l’occasione, le nostre ‘Lettere da sopra la pioggia’. Non si tratterà, però, di una ordinaria presentazione dell’omonimo libro edito da Pacini, ma di un vero spettacolo, nelle forme di ‘Spiriti solitari, cantautori ascoltati, visti e raccontati’ in cui tra racconto, musica e immagini parleremo di alcuni dei più felici intrecci tra canzone d’autore italiana e letteratura".