Baristi e addetti al banco con esperienza caffetteria

Job camere filiale di Lucca, ricerca: per nuova apertura di barpasticceria e focacceria sita ad Altopascio baristi e addetti al banco con esperienza sia in caffetteria che in pasticceria e focacceria. Orario di lavoro full time 40 ore settimanali su turni lavorativi distributi dalle 5 alle 21. I candidati dovranno svolgere corso di formazione della durata di 1 mese nel punto vendita di Sarzana con contratto in somministrazione periodo dal 15 marzo al 15 aprile, poi procederà all’inserimento diretto. Per il periodo di formazione oltre al compenso da contratto verrà erogato rimborso km. Titolo preferenziale attestato haccp. Offresi contratto 5° livello del commercio (un mese in somministrazione) possibilità di assunzione in azienda. per candidature inviare cv a [email protected]