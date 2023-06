Barca celeste prima con polemica "Da anni senza strutture adeguate"

di Michele Bufalino

Un dominio dal primo all’ultimo metro della Regata di San Ranieri. La barca celeste di Santa Maria ha conquistato il palio in scioltezza. Nonostante un sorteggio non proprio fortunato, con la prima corsia, la più esterna, i ragazzi allenati da Edoardo Margheri e capitanati dal timoniere e veterano Ciulli sono andati via in scioltezza, al ritmo di oltre 40 colpi al minuto. Al taglio di corsia del ponte Solferino i giochi erano già fatti, con Santa Maria che ha distanziato sempre di più la verde di Sant’Antonio, abile a tenere dietro la rossa di San Martino, nonostante le due imbarcazioni si siano toccate, ma il giudice di gara non abbia ravvisato irregolarità. Ultima e in evidente difficoltà l’imbarcazione gialla di San Michele.

Al canapo, senza problemi, è stato il montatore della celeste Joel Solomon Devine ad emergere col paliotto azzurro, la cui assegnazione si ispira all’impresa di Lepanto quando le truppe cristiane si impadronirono della fiamma da combattimento dei saraceni.

All’arrivo secondo posto per Sant’Antonio, terzo posto per San Michele e ultimo posto per San Francesco. Chiusura con polemica davanti al sindaco Michele Conti, all’assessore alle tradizioni storiche Filippo Bedini e all’assessore allo sport Frida Scarpa. Gli equipaggi delle imbarcazioni gialla, verde e celeste, hanno infatti esposto uno striscione: "Da anni voghiamo per questa città, ma non abbiamo strutture adeguate".

Pronta la risposta del sindaco Michele Conti: "I ragazzi hanno ragione perché da tanti anni, esclusa l’imbarcazione rossa, sono state fatte tante promesse non mantenute - dichiara il sindaco di Pisa -. Lavoreremo anche su questo e, per affrontare la questione, abbiamo reinserito i pali remieri nel calendario sportivo. Nelle prossime settimane lavoreremo con risorse comunali per dare una risposta a questi ragazzi". "Ringrazio tutti gli atleti che si allenano duramente nel corso dell’anno per dare vita a un competizione cittadina molto sentita, nel giorno del nostro santo patrono, che ci riporta alle origini delle tradizioni storiche cittadine. In questi cinque anni investiremo più risorse negli sport sull’acqua che appartengono alla tradizione pisana per arrivare ai prossimi appuntamenti, primo tra tutti la Regata delle Repubbliche Marinare, e ottenere risultati che ci rendano orgogliosi e che siano all’altezza della nostra città #pisameravigliosa".