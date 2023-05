Barbara, luce per tutta Italia Fiaccolate nelle più grandi città

"Una morte dalla quale è scaturita forte la richiesta di una legislazione nazionale più incisiva in tema di salute mentale e sicurezza degli operatori sanitari". Affinché il sacrificio di Barbara Capovani non sia vano. La nota congiunta, firmata da Auop e Asl Toscana Nord Ovest, fotografa uno dei più pregnanti significati della fiaccolata di mercoledì sera. Diecimila persone che hanno sfilato in silenzio, ma il cui grido si è moltiplicato nelle principali piazze delle città dello Stivale. "In memoria della dottoressa Capovani – continuano Auop e Asl – si sono mobilitate tante piazze italiane e a Pisa il consiglio direttivo straordinario dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Pisa, presente anche il rettore dell’Università, ha annunciato una borsa di studio per giovani medici intitolata a Barbara Capovani. Affinché la sua passione e l’entusiasmo per il lavoro di psichiatra possano rivivere nei colleghi più giovani e il suo sacrificio della vita, così prematuro e crudele, trovare un senso e restituire così un minimo di sollievo ai suoi cari".

Una partecipazione eccezionale e per lo più composta a fronte di un numero enorme di persone. Rita Rocca, medico psichiatra, tuttavia solleva qualche criticità: "Quello che mi ha lasciato l’amaro in bocca e tanta indignazione – scrive – è stato vedere una fiaccolata di 10.000 persone organizzata e pubblicizzata da tempo dover fare lo slalom tra i tavolini dei bar in Corso Italia e in Borgo e tra le tavole imbandite piene di commensali in via Ulisse Dini ed i camerieri attraversare un corteo di 10.000 persone aperto da una corona commemorativa con i piatti delle ordinazioni, per non parlare delle macchine parcheggiate. Mi è sembrata una profonda mancanza di rispetto, non solo per Barbara ma per tutti noi che ieri sera non potevamo che essere lì, per affidare alla luce delle torce e delle fiaccole la nostra speranza".