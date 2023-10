La morte di Barbara Capovani, seung a processo: la Asl si costituisce parte civile

Pisa, 25 ottobre 2023 – Il 13 dicembre prossimo comincerà il processo a Gianluca Paul Seung accusato di aver ucciso la dottoressa Barbara Capovani davanti al reparto di psichiatria.

“Il 21 di aprile scorso è stato per noi un giorno terribile che non dimenticheremo mai, che ha lasciato negli operatori un profondo dolore e sconcerto per la perdita di una figura stimata e apprezzata. Barbara era una persona ed una professionista speciale, il suo sguardo era sempre rivolto verso chi stava soffrendo, agli ultimi, spesso dimenticati”.

Maria Letizia Casani, direttrice della Asl Toscana nord ovest nel ricordare la figura di Barbara Capovani conferma che la Asl da lei diretta si è costituita parte civile nel processo a Seung. “Un atto per noi importante e dovuto come segno di riconoscenza verso chi ha dato tanto e un monito contro la violenza nei confronti del personale sanitario”.