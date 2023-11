Il Servizio di Psichiatria intitolato a Barbara Capovani. "Ma i problemi continuano"

Pisa, 15 novembre 2023 – Occhi lucidi, la voce che si rompe, i familiari sommersi dall’affetto dei colleghi di Barbara Capovani. Ieri il Servizio di psichiatria diagnosi e cura di Pisa, al Santa Chiara, è stato intitolato alla psichiatra uccisa lo scorso aprile da Gianluca Paul Seung, un suo ex paziente di Torre del Lago, che l’attese fuori dal reparto in un pomeriggio primaverile per aggredirla alle spalle colpendola ripetutamente alla testa con una spranga. Il suo aggressore poi fuggì lasciandola a terra in un lago di sangue, a pochi passo da dove ora una targa ricorderà per sempre il sacrificio della dottoressa. Due giorni di agonia e poi il decesso e un’intera comunità attonita che da allora non riesci a darsi pace per una morte tanto assurda. Ieri alla cerimonia di intitolazione voluta dall’Asl Toscana nord ha partecipato una piccola folla di amici e colleghi di Barbara. Insieme alle istituzioni, c’erano gli amici di sempre, gli stessi che hanno condiviso con lei passo dopo passo l’impegno verso il prossimo.

La scelta di campo di stare dalla parte degli ultimi, dei reietti, di coloro che (troppo spesso) lo Stato non sa neppure come gestire "scaricandoli", appunto alla psichiatria sociale, sperando in qualche "miracolo" di professionalità che sappia restituire a queste persone un briciolo di futuro e di dignità. Barbara sapeva bene di essere impegnata in un reparto "di frontiera", meglio al fronte di un disagio sociale sempre più complicato da dominare. Per questo da mesi denunciava le falle del sistema e chiedeva, inascoltata, nuove leggi e rimedi. A pagato il prezzo più altro la psichiatra pisana per la sua dedizione e oggi la sua morte proietta questo scricciolo di donna, minuta nell’aspetto e gigante nella sua professione, nella dimensione, suo malgrado del mito.

Ne parla così il presidente della Regione, Eugenio Giani: "Barbara non voleva essere un’eroina, ma una persona normale eppure con il suo sacrificio è diventata il simbolo della sanità pubblica e universalistica". Ad ascoltarlo, in silenzio, c’è il compagno Michele Bellandi, il figlio di lei appena diciottenne, l’ex marito della psichiatra e altri parenti e amici insieme a tanti colleghi visibilmente commossi. Come Sabina Ghilli, la direttrice della Sds, che non riesce a trattenere le lacrime, o la dottoressa Simona Elmi, che di Barbara ha preso il posto alla guida dell’ufficio come facente funzioni, e che ha parlato visibilmente commossa: "E’ giusto intitolarle il reparto, perché era il suo reparto, ma ora che porta il suo nome tutti devono ricordare che si deve fare di più per far lavorare sanitari e psichiatri in serenità. Barbara aveva una passione vera, profonda, intima e fortissima per la buona psichiatria e la sua speranza era quella di ricevere aiuto dalle istituzioni per ridare autorevolezza al nostro mestiere al quale era stata tolta".

Giani ha poi ricordato "la dedizione della dottoressa Capovani che ha caratterizzato tutta la sua vita mettendo al centro della stessa prima di tutto i suoi pazienti". Alla cerimonia sono intervenuti in vertici dell’Asl e dell’Aoup, il sindaco Michele Conti, il presidente della Società della salute della zona pisana, Sergio Di Maio e il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo. "Questa intitolazione - ha osservato Conti - è un gesto importante, dovuto e necessario. Pisa saprà coltivare la memoria di Barbara, affinché il suo impegno rappresenti un esempio, un modello a cui ispirarsi, un ricordo che rimane vivo e presente in coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla".

«La sua morte - ha aggiunto Mazzeo - così assurda e violenta ha colpito l’intera comunità Pisana e toscana. Sono orgoglioso che da oggi il servizio psichiatrico di diagnosi e cura territoriale di Pisa possa portare il suo nome. Un piccolo gesto per ricordare una donna straordinaria".

Infine, ha concluso Maria Letizia Casani, direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest, "Dobbiamo molto alla dottoressa Capovani, aveva portato in reparto il suo entusiasmo e la sua energia attraverso tante iniziative". Poi ha ricordato i numeri, drammatici, delle aggressioni al personale sanitario: "Solo nel 2023, in tutta l’Asl Toscana nord ovest abbiamo già registrato 480 segnalazioni di aggressioni e a Pisa, solo nei primi quattro mesi del 2023, sono state 25 le aggressioni al personale sanitario, di cui 10 solo nel reparto di Spdc".