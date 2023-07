Bani difende il piano del Parco "Ferrante parla a titolo personale"

di Gabriele Masiero

"La posizione del segretario del Pd pisano contro il piano del parco rappresenta una sua opinione personale, non certo quella del partito, che poi è anche il mio, visto che non mi ha mai chiesto un incontro, come invece hanno fatto i dem di Viareggio". Il fuoco amico scaricato su Lorenzo Bani, fa infuriare il presidente del Parco che, stanco degli attacchi ricevuti da ambientalisti e sinistra, decide di rispondere punto per punto: "C’è molta superficialità, ma anche - replica il presidente dell’area protetta - una preoccupante mistificazione della realtà, a cominciare dai paventati pericoli ‘speculativi’ sulla pianificazione in mano agli enti locali. Andiamo per ordine e partiamo dai numeri: Il Parco aumenta in estensione sia come area interna, con 985 ettari in più, sia come area contigua. Il nuovo piano individua ed istituisce quattro zone di riserva integrale per ben 1.060 ettari, oggi inesistenti e indica ben 7 livelli di protezione, però guarda al futuro e non al passato".

In che senso?

"Il piano, in tutta l’area parco, comprese quindi le aree contigue, non prevede alcuna possibilità di interventi che comportino nuove volumetrie o nuovo impegno di suolo, ma solo interventi di ristrutturazione o riorganizzazione delle volumetrie già presenti sul territorio. In poche parole il Parco pianifica anche in area contigua, in modo responsabile e mirato. Però si prefigge di coniugare tutela dell’ambiente e sviluppo e quindi esce dall’idea di essere un ente che dice solo no".

Lei se l’è presa anche con i Comuni, perché?

"Perché hanno scelto di non decidere. Forse per logiche da politica giurassica e vetero ambientalista. Da settimane sono al centro delle critiche dell’estrema sinistra e di qualche associazione, il centrodestra invece tace, penso e spero che quella di Ferrante non sia la posizione del Pd, presa senza chiedere neppure un confronto e bypassando anche gli organi collegiali. Il piano del Parco interessa due province e credo che meriterebbe una visione che guardi al futuro e non al passato".

Insomma, lei va avanti.

"Il nuovo piano fa riferimento alla legge regionale del governo del territorio e consente forme di snellimento della burocrazia che invece nel Parco è ancora ferma alle procedure del 1989. Mi sembra che qualcuno si sia arroccato al piano di 34 anni fa, superato dai cambiamenti sociali ed economici e dalle leggi regionali 302015 e 652014 che permettono opportunità di crescita e sviluppo sostenibile con l’obiettivo di un rilancio turistico e agricolo. Appena gli uffici della Regione Toscana avranno valutato la coerenza delle procedure, potremo presentarlo ufficialmente e poi la sua approvazione spetta alla Regione".