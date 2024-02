Bando tirocini formativi per il servizio Biblioteca

Pubblicato dal Comune di Vicopisano un avviso per la selezione di candidati per tirocini formativi nel servizio Biblioteca-Cultura-Turismo, domande, in via telematica, deve avvenire entro le 13 del 29 febbraio. La selezione avviene nell’ambito di una politica di promozione della formazione professionale dei giovani). I tirocini saranno attivati da maggio/giugno 2024 e si svolgeranno nel servizio Biblioteca-Cultura-Turismo, nelle attività di Biblioteca comunale e di promozione di iniziative culturali e turistiche (sarà individuato un tutor referente). Requisiti richiesti: diploma di laurea triennale o specialistica e non aver ancora compiuto il 30° anno di età. L’avviso e tutte le informazioni sui progetti, requisiti, modalità di svolgimento della prova e presentazione della domanda sono disponibili sulla pagina dedicata del sito del Comune, si può anche contattare il responsabile del servizio amministrativo scrivendo a [email protected]