Banda ruba motorino Subito ritrovato

Rubato ma subito ritrovato un motorino rubato. Il fatto è avvenuto questa notte, poco dopo la mezzanotte. La polizia è stata chiamata per la segnalazione del furto di un ciclomotore da parte di tre soggetti all’interno di una corte condominiale di via Quarantola. Sul posto la pattuglia di zona repentinamente intervenuta ha scandagliato l’intero condominio e le aree circostanti alla ricerca dei malfattori che però si erano già allontanati. Tuttavia, in via Sainati, gli agenti sono riusciti a ritrovare il Peugeot Kisbee rubato. Probabilmente i ladri, impauriti dall’immediato arrivo degli agenti, hanno "mollato" il bottino. Il motociclo è stato quindi restituito alla proprietaria.