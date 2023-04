Bambino finisce sotto al trattore: è grave

Madonna dell’Acqua (Pisa), 22 aprile 2023 – Un bambino è finito sotto a un trattore e le sue condizioni sono gravi.

L’incidente è accaduto intorno alle 12.30 del 22 aprile 2023 a Madonna dell’Acqua, frazione di San Giuliano Terme. Sul posto, oltre alla Misericordia di Pisa, che ha condotto il piccolo al Dea, Dipartimento di emergenza e accettazione di Cisanello, anche i vigili del fuoco per agevolare i soccorsi e i carabinieri per ricostruire la dinamica.

Sono infatti in corso gli accertamenti per capire l’accaduto. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: è stato trasportato con l’elicottero Pegaso del 118 in codice rosso in ospedale.