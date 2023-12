Bimbo di 4 anni vaga da solo per strada. Ritrovato dalla polizia

Pisa, 2 dicembre 2023 – Un bimbo di 4 anni è stato visto vagare da solo per strada, a piedi scalzi, chiedendo aiuto ai passanti. Questo ha reso necessario l’intervento della polizia, che ha poi ricostruito i fatti.

Il piccolo si era trovato da solo in casa perché la madre era uscita per andare a prendere a scuola l'altro figlio, lasciando il bambino che stava dormendo tranquillamente nella propria cameretta. I poliziotti hanno invitato la medesima ad una maggiore attenzione sulla dovuta vigilanza al bambino.

In base a quanto spiegato a soccorrere il piccolo in strada è stata una ragazza che, dopo averlo preso in collo, con l'aiuto del bambino ha individuato dove viveva e lo ha riportato a casa: non c'era nessuno ma la porta era aperta. Una volta all'interno la giovane ha chiamato il numero di emergenza.

Sul posto sono poi intervenuti gli agenti mentre ne frattempo era rientrata anche la madre del bambino. La stessa ha riferito di essere uscita da casa per andare a prendere l'altro figlio a una scuola vicina e di aver lasciato il piccolo a casa perchè stava dormendo.