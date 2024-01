Bambino conteso: parla il padre. Tribunale, presidio delle associazioni

Prima udienza davanti al collegio con il presidio annunciato fuori dal Tribunale delle madri del gruppo MaternaMente, a nome di MovimentiAMOci Vicenza, Resistenza Femminista, Laboratorio Donnae, UDI Modena, In Quanto Donna, Maison Antigone, Femminicidio in Vita, Nuova Società Futura, Casa delle Donne Pisa e Non Una di Meno. Il caso è quello del prelievo - su esecuzione di un decreto di affidamento in via esclusiva al padre - di un bimbo all’epoca di 8 anni, ora ne ha più di 10, dalla casa della madre a Pisa. Mamma (presente in aula) che è imputata nel processo per calunnia (procedimento partito d’ufficio dopo che le sue accuse verso quelle che oggi sono le parti offese sono state archiviate). In concorso con il compagno, lo è anche per "mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, sottrazione di minori e maltrattamenti contro familiari". Il padre del piccolo, la curatrice, gli assistenti sociali e 11 poliziotti intervenuti durante il "prelievo coatto" si sono costituiti parte civile assistiti dagli avvocati Ottavio Bonaccorsi, Carlo Porcaro D’Ambrosio, Rosita Magli e Andrea Passerini.

Il papà ha raccontato tutta la storia fin da quando il figlio era all’asilo, la separazione difficile e l’inizio di un rapporto altrettanto complicato, con i provvedimenti dei giudici, le telefonate, l’incontro in un giardino dopo il Covid, le denunce reciproche con la ex e l’11 maggio 2021 la nomina di un curatore speciale per il piccolo, l’avvocato Stefania Mezzetti, anche lei parte civile e ascolata ieri: "Sono stata a casa della madre con i medici e non mi è stato aperto neppure in quella occasione". Fino al 15 giugno 2021 quando è avvenuto il prelievo. "Da maggio a giugno il bimbo fu tenuto chiuso in casa", ha detto il padre. Dopo 2 anni col babbo, adesso il bimbo vive con la madre. La Cassazione ha annullato in parte la sentenza d’appello perché non era stato ascoltato il bambino, poi sentito. "La mamma, da vittima a imputata", hanno ribadito le rappresentanti delle associazioni. "Noi abbiamo solo fatto eseguire il provvedimento", ha testimoniato Virgilio Russo, primo dirigente superiore della polizia. Si torna in aula il 27 febbraio.

Antonia Casini