Lo strazio di una madre: “Fatemi vedere mia figlia di 11 anni malata di tumore”

Pisa, 28 luglio 2023 – Cuore e legge non sempre vanno d’accordo. Il punto di contatto è un dilemma eterno, se vogliamo. Questa storia si inquadra lì, ed è una storia che racconta – da quando si apprende – di una bambina in ospedale e di una madre che chiede di poterle stare accanto.

In mezzo ci sono provvedimenti del tribunale che sono arrivati nell’ambito di una separazione conflittuale. I dettagli della vicenda li descrive una nota dello studio legale Miraglia di Modena che assiste la posizione della madre.

Tre settimane fa – si legge – la ragazzina si era recata al pronto soccorso lamentando dolori e i medici hanno scoperto che la bimba è affetta da una formazione tumorale che pare benigna, ma che ha richiesto un ricovero ospedaliero per approfondire le valutazioni mediche.

La ragazzina, del Pisano, proprio a causa della forte conflittualità tra i genitori – fa sapere lo studio legale – "al momento è affidata al padre e può vedere la madre solo nel corso di incontri protetti".

Eppure, in un frangente così delicato – prosegue la nota dell’avvocato Miraglia – "i servizi sociali non autorizzano la donna a recarsi al capezzale della figlia". "Al massimo possono vedersi in videochiamata e sempre in spazio neutro, vale a dire con qualcuno ad assistere".

Una situazione che la madre vive come un dramma tanto che, ha detto proprio ieri la donna al suo avvocato, è intenzionata se nulla cambia ad incatenarsi davanti all’ospedale. Al momento solo nel caso la bambina venisse operata allora sì, "la madre potrebbe recarsi in ospedale a trovarla, ma sempre con una operatrice".

Dice l’avvocato Miraglia: "A parte il buon senso, dove sono finite la pietà, la compassione umana? Siamo di fronte a una preadolescente che avrebbe quanto mai la necessità di avere accanto la madre. Invece a questa ragazzina, in un momento così delicato e doloroso, viene negato di essere accudita, assistita e rincuorata dalla mamma".

«Capisco il dovere di ottemperare alle disposizioni dei giudici – aggiunge l’avvocato –, ma in questo caso va da sé che la ragazzina, per il suo benessere fisico e morale, avrebbe bisogno del conforto materno". La madre, attraverso l’avvocato Miraglia, si è immediatamente rivolta alla Corte d’Appello di Firenze – dov’è pendente, si apprende, il pronunciamento sulla liberalizzazione degli incontri tra madre e figlia – presentando un’istanza urgente con cui chiede l’autorizzazione a stare accanto alla figlia fino a che non si sarà ristabilita.

"A questo punto ci appelliamo alla corte – prosegue l’avvocato Miraglia – ricordando come lo scopo primo dei provvedimenti emessi nei confronti dei minori debba essere la loro tutela, ma soprattutto il loro benessere e la loro serenità". L’avvocato Miraglia fa sapere inoltre che la Corte d’apello ha sollecitato i servizi sociali a relazionare sul caso.