Balneazione vietata I quattro punti off limits Dal Calambrone alla foce del Serchio

di Antonia Casini

Da Calambrone a Bocca di Serchio. Sono quattro le aree dove la balneazione è sempre vietata. Ce ne sono poi alcune dove il divieto è momentaneo e di solito per motivi igienico-sanitari. Dopo due morti domenica a Bocca di Serchio, abbiamo chiesto quali sono le aree dei nostri litorali più difficili. Divieto permanente alla foce dello Scolmatore, a Bocca d’Arno, che comprende anche il porto turistico, e alla bocca del fiume Morto, al Gombo. Poi c’è la foce del Serchio, appunto.

"L’area dove la balneazione è interdetta è alle foci dei fiumi e nei 50 metri dalle stesse, per l’interferenza con la navigazione delle acque interne e per l’apporto di materiale dal fiume che crea mulinelli di correnti. Qui vige l’ordinanza comunale balneare e la nostra come accade in tutti i porticcioli", spiega il capo servizio operativo della Capitaneria Porto di Livorno, capitano di fregata Martino Rendina. Ordinanza che è in vigore anche a Bocca di Serchio "dove la cartellonistica c’è ma non è stata valorizzata adeguatamente dai turisti che si sono comunque tuffati in quelle acque. Ci sono poi divieti momentanei per l’insalubrità delle acque la cui qualità viene monitorata. Ne vige uno alla Terrazza Mascagni di Livorno per il materiale arrivato nei giorni scorsi". Importante ricordare che sono previste "sanzioni per il mancato rispetto delle ordinanze". Capitaneria che punta alla sicurezza "sia del bagnante che del diportista". "Raccomandiamo di rispettare la cartellonistica sulle spiagge sia per quanto riguarda i divieti sia per gli avvisi di pericolosità di alcuni varchi con rischi specifici. Fondamentale astenersi dalla balneazione dove è vietata, ma anche seguire i segnali di pericolo per la mancanza del servizio di salvataggio, l’assenza della segnalazione del limite acque sicure e la presenza di vortici, mulinelli e buche. La cartellonistica è un onere che ricade sui Comuni. Deve essere un campanello d’allarme".

Il sindaco di Vecchiano, Massimiliano Angori, racconta le specificità del suo territorio. "Alla foce del fiume Serchio c’è il divieto di balneazione. L’arenile è poi classificato. Nella zona di fruzione degli arenili (dal poligono fino a nord all’Oasi 0) il servizio di salvamento c’è tutti i giorni, sia nella spiaggia libera (coperto da due anni dal Comune) che in quelle attrezzate. La domenica e nei giorni rossi del calendario è a cura dall’associazione Mare sicuro e del Glap, Gruppo di lavoro in acqua con i cani, composto tutto da volontari: hanno tre postazioni e presidiano le spiagge. In questi anni hanno effettuato numerosi salvataggi. Poi ci sono le zone di riserva naturale a nord e a sud, alla Bufalina e alla foce del Serchio dove è segnalato che manca il servizio di salvamento. R’ scritto in tre lingue. L’arenile è accessibile ma manca il servizio. Segnalazione che ci chiede di mettere La Capitaneria di porto con cartelli tutti uguali".