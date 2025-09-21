Balducci ed Eligi, lancio bis: "La Toscana che guarda avanti parte da scuola e innovazione"

"La scuola è il cuore del nostro futuro. Mi impegno a portare in Regione le istanze di studenti, insegnanti e famiglie, per rafforzare il ponte tra scuola e istituzione e dare risposte concrete ai problemi che ogni giorno viviamo nelle aule e nelle case. Un modello sociale deve abbracciare le tre sfere che danno dignità ai cittadini: scuola, lavoro e sanità". A dirlo è Agnese Balducci, insegnante di scuola secondaria superiore e candidata, insieme a Federico Eligi, alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre in Toscana a sostegno del presidente uscente e candidato del centrosinistra Eugenio Giani.

Venerdì scorso, durante l’inaugurazione del comitato elettorale in via Di Vittorio a Pontasserchio, Balducci ha posto l’accento sulla necessità di un dialogo costante tra il mondo dell’istruzione e le istituzioni regionali. L’evento ha segnato l’avvio ufficiale della campagna dei due candidati, che hanno illustrato i punti cardine del loro impegno per il territorio. A introdurre l’iniziativa è stato Sergio Di Maio, già sindaco di San Giuliano Terme ed ex presidente della Società della Salute.

"Il nostro è il partito del fare – ha dichiarato Federico Eligi –. Vogliamo costruire strategie concrete per vincere queste elezioni e rendere la Toscana ancora più forte, moderna e competitiva". Il comitato elettorale di Pontasserchio, hanno annunciato i due candidati, rimarrà aperto il martedì e il giovedì dalle 18 alle 20 per l’ascolto delle problematiche dei cittadini. "L’apertura del comitato segna l’inizio di una campagna incentrata su azione, ascolto e concretezza, per costruire una Toscana più vicina alle persone e alle loro esigenze".

