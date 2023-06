Bagni di Vino da non perdere

San Giuliano Terme

Bagni di Vino è ai nastri di partenza, venerdì 2 e sabato 3 giugno nello spazio del Parterre, recuperato ed adibito a luogo di eventi ed occasioni di socialità, si potrannno degustare tra i migliori vini del territorio pisano. L’evento, principalmente incentrato sulla degustazione del vino, prevede l’acquisto di un calice per la degustazione serigrafato con logo “Bagni di Vino” e la relativa tracolla porta calice, si potranno poi acquistare i Token degustazione alla cassa centrale e solo con questi sarà possibile proseguire con le degustazioni. Gli espositori con proprio registratore di cassa potranno anche effettuare vendita diretta di bottiglie di vino. Tra i brand partecipanti sono presenti: Podere Marcampo, Gianni Moscardini, Azienda Agricola Vallorsi, Antico frantoio toscano del rio Grifone, Fattoria la Tana, Fattoria Uccelliera, Fattoria Campigiana, Azienda agricola degli Azzoni Avogadro, Villa Saletta, Villa Cosmiana, Usiglian del Vescovo, Tenuta Pellicciano, Tenuta di Ghizzano, Tenuta Chiudendone, Podere Spazzavento, Podere La chiesa, Pieve de’ Pitti, Le Palaie, L’Agona S.a.r.l.s. Uninominale, I Giusti e Zanza, Fontemorsi, Fattoria Varramista, Fattoria Fibbiano, Cupelli vini, Cosimo Marina Masini, Castelvecchio società agricola, Beconcini winery, Badia di Morrona. Presenti Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori (Fisar) a Associazione italiana sommelier (Ais) che organizzerà una master class. E ancora spazio al Birrificio di Buti e e spazio food di Geste, oltre allo spazio liquori della Bottegheria. E ancora musica con leband Following error e Onda acustica in concerto. "Un evento inedito per San Giuliano Terme con il quale vogliamo contribuire alla conoscenza delle produzioni vinicole del territorio, ma anche alla socialità che si riunisce intorno al vino da sempre protagonista della convivialità – afferma l’assessore Matteo Cecchelli –. E lo faremo in un luogo, il Parterre, recuperato grazie ad un progetto di rigenerazione urbana studiato ed impostato proprio per dare la massima fruibilità alle persone in un luogomolto amato dai sangiulianesi"."Il primo appuntamento di Bagni di Vino vede la partecipazione di importanti brand del territorio pisano, che rappresentano la qualità vinicola in Italia e nel mondo – afferma la vicesindaca con delega alle Attività produttive Lucia Scatena –. Siamo soddisfatti di questa larga adesione e ringraziamo i nostri partner Terre di Pisa doc e Strada del Vino delle Colline Pisane, insieme a Geste, a tutti gli aderenti e a coloro che hanno contribuito ad organizzare questo bell’evento".