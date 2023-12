Bagni di Casciana srl cerca addetti alla reception

La Società Bagni di Casciana s.r.l rende noto di aver istituito un bando di pubblica selezione per

l’assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time di n. 1 Addetto reception e per la costituzione di relativa graduatoria di idonei per assunzioni stagionali a tempo determinato di addetti

per le reception delle Terme di Casciana. La domanda di ammissione redatta in carta libera, ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 agosto 1988, n. 370,su apposito modulo allegato al presente bando esclusivamente da compilare senza apporre alcuna modifica, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Società Bagni di Casciana srl in Casciana Terme, Piazza Garibaldi, n. 9 entro e non oltre le ore 12 del 18 gennaio 2024 pena l’esclusione dalla selezione. Dettagli del bando su https://www.termedicasciana.com/bagni-di-casciana-srl/bandi-di-selezione-bdc/