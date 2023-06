Bagarre su Berlusconi Liti e schede bianche al primo consiglio comunale Il presidente ancora non c’è

di Gabriele Masiero

PISA

Se la maggioranza incassa una battuta d’arresto, anche l’opposizione non decolla. Il primo consiglio comunale del Conti bis si apre con una bagarre sulla commemorazione a Berlusconi, che evidenzia sensibilità diverse dentro il centrosinistra e la mancata intesa dentro la Lega sul nome del presidente dell’assemblea, come prevedono gli accordi di coalizione, e così la seduta si chiude con due votazioni nulle dove la maggioranza vota scheda bianca per non prestare il fianco a possibili franchi tiratori nello scrutinio segreto. Andiamo per ordine. Auletta attacca con un intervento durissimo che riprende ampi stralci delle posizioni di Tommaso Montanari, il rettore dell’università degli stranieri di Siena che aveva detto di non sentirsi a lutto per la morte di Berlusconi. E poi annuncia che non parteciperà al minuto di silenzio abbandonando l’aula. L’intervento incassa gli appalusi anche di Luigi Sofia (Sinistra Unita), Emilia Lacroce (La città delle persone) ed Enrico Bruni (Pd). La replica di Bonsangue è durissima e definisce le parole di Auletta "oscenità, calunnie e insulti". La destra e i suoi sostenitori in aula applaudono convinti. Poi scatta il minuto di silenzio e Auletta, Sofia e Lacroce se ne vanno, Paolo Martinelli (neocapogruppo della sua lista civica) resta in aula un po’ smarrito. Alla fine motiverà la sua scelta con una nota. Ma le differenti sensibilità del centrosinistra su determinati temi sono già evidenti.

"Nessun odio - osserva Lacroce - né mancanza di rispetto per la morte di una persona. Il lutto nazionale e il minuto di silenzio rappresentano però ben altro. Sono da sempre impegnata sui temi della legalità e non posso unirmi a questa operazione in corso di rimozione coatta delle molte zone d’ombra e dei molti elementi profondamente negativi e divisivi dell’agire pubblico di Berlusconi, sia come uomo politico, sia come imprenditore". Parla di "libertà di coscienza dei singoli consiglieri" Martinelli: "Sono rimasto in aula durante il minuto di silenzio per ricordare una persona morta e che ha ricoperto importanti incarichi istituzionali, per riguardo verso i suoi cari e nel rispetto istituzionale della forza politica da lui fondata, presente in questo consiglio comunale. Ma esprimo un giudizio del tutto negativo sulla sua figura politica e su ciò che il Berlusconismo ha rappresentato e rappresenta per l’Italia".

La maggioranza però non riesce a eleggere il "suo" presidente. Il nome proposto (Alessandro Bargagna della Lega) non convince le minoranze e il timore dei franchi tiratori interni (il direttivo della Lega con 5 voti aveva indicato Poli contro i tre di Bargagna) produce due votazioni a scheda bianca (spuntano tre voti per Poli, forse dai banchi delle opposizioni per evidenziare le difficoltà del Carroccio e del centrodestra). Fratelli d’Italia però insiste su una scelta condivisa con le minoranze. "E’ importante - affermano il capogruppo di Fdi, Maurizio Nerini e il coordinatore comunale, Diego Petrucci - che la figura del presidente del consiglio sia eletta con una votazione il più possibile allargata. Auspichiamo l’apertura di un dialogo nei prossimi giorni e siamo disponibili ad affrontare il tema in maniera il più possibile condivisa, perché riteniamo giusto che la presidenza del consiglio comunale e l’ufficio di presidenza siano scelti con un voto il più ampio possibile". Il 22 la riunione dei capigruppo, poi nei giorni seguenti si tornerà in consiglio: Bargagna resta in pole. Ma martinelli avverte: "La consiliatura parte con segnali preoccupanti: la destra divisa non ha i numeri per eleggere il presidente: propongono Bargagna solo dopo sollecitazioni dell’opposizione, chiedono la sospensione, poi votano scheda bianca per timore di bruciarlo. Risultato: due votazioni a vuoto, Consiglio in stallo. Preoccupa questo scenario di divisione e blocco, visti i molti problemi da affrontare".