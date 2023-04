Baby pit stop in biblioteca e nella farmacia comunale "Più vicini alle famiglie"

Taglio del nastro per due punti "baby pit stop" nella biblioteca comunale di Cascina e nella farmacia comunale di Titignano a disposizione delle famiglie per l’allattamento dei bambini o per un veloce cambio di pannolino sul fasciatoio. Iniziativa che riconferma la centralità dell’accoglienza delle neomamme e dei neopapà a Cascina. I due baby pit stop sono stati realizzati grazie ad un lavoro di squadra tra Sogefarm, Comitato provinciale Unicef, Rotary Club Cascina e Monte Pisano e amministrazione comunale. "Un’inaugurazione importante per le farmacie comunali che si pongono l’obiettivo di offrire un servizio a 360 gradi alla cittadinanza anche grazie al supporto del personale che è stato formato appositamente per dare un’assistenza alle famiglie che usufruiranno del servizio. Auspico che questa iniziativa possa fare da volano per la realizzazione di questo importante spazio di inclusione anche in altre attività commerciali del territorio", dice l’amministratore unico di Sogefarm, Marco Ruocco. "È uno spazio – precisa il presidente Unicef Pisa, Giuseppe De Benedittis – che va incontro alle esigenze delle neomamme e dei neopapà di avere un posto tranquillo e protetto in cui poter allattare o cambiare i propri figli mentre si trovano fuori casa. Un’iniziativa mirata all’inclusione delle famiglie attraverso il coinvolgimento della società". "Sono aree molto importanti – sottolinea l’assessore alle Politiche sociali, Giulia Guainai - che regalano un angolo di intimità, per sentirsi sereni e accolti in città". "La biblioteca comunale – aggiunge l’assessore alla Cultura, Bice Del Giudice – è punto di riferimento per le famiglie e crediamo che questo baby pit stop possa essere il completamento di un percorso che vede i bambini protagonisti a Cascina". In occasione dell’inaugurazione è stato conferito il "Premio Gagliardi", giunto alla 17esima edizione e dedicato al ricercatore del Cnr Roberto Gagliardi scomparso prematuramente, allo studente Jacopo Genua del Pesenti di Cascina. Fabio Bonomo, amministratore delegato dell’azienda QbRobotics, ha deciso di "raddoppiare" il premio, effettuando una donazione a beneficio dell’Istituto Pesenti per l’acquisto di attrezzature informatiche. L’incontro è stato dedicato anche alla presentazione del progetto "A scuola con la borraccia: progetto plastic free". Il Rotary Club Cascina e Monte Pisano procederà alla distribuzione di borracce agli studenti delle scuole primarie cascinesi. Il Presidente del Rotary Club Cascina e Monte Pisano, Vincenzo Zarone, ringrazia per la collaborazione i molteplici partner coinvolti. "Continua l’impegno del nostro Club - conclude - a sostegno delle nuove generazioni: diamo seguito al nostro programma di attività contribuendo a supportare i bisogni della prima infanzia, alla sostenibilità ambientale e valorizzando il talento degli studenti".

Ilaria Vallerini