"Babbo, eri la mia roccia" L’abbraccio della città per Mariano Tramontana

"Un grande uomo" è il grido di dolore che la figlia di Mariano Tramontana, Delia, non riesce a trattenere all’uscita della bara del defunto padre, dalla parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice di Marina di Pisa, affollata per l’addio al vicecomandante della polizia municipale. Mariano Tramontana (Mario per molti), 66 anni, è venuto a mancare martedì dopo una breve, ma fulminante malattia. Una cerimonia partecipata, in prima fila famiglia con la moglie, la mamma e i figli. Tra i presenti anche Il sindaco di Pisa, Michele Conti, il comandante della polizia municipale Alberto Messerini, la giunta e molti consiglieri comunali. Ma anche i carabinieri provinciali e della legione "Toscana", e le guardie del parco di San Rossore, dove Tramontana aveva prestato servizio. "Non nascondo una certa emozione – ha preso parola davanti alla chiesa gremita il sindaco Conti -. Era molto apprezzato dai giovani, per loro aveva sempre una parola di conforto, ma soprattutto, riusciva ad incoraggiarli. Voglio ricordare Mariano in un’occasione, quando a marzo 2020 in mezzo alla pandemia, doveva notificare l’ordinanza di quarantena ad una signora. All’epoca non c’era ancora disponibilità di mascherine, lui non ci penso due volte, indossò un casco integrale, e svolse ugualmente il compito. Ha voluto più bene agli altri di quanto gli altri non ne abbiamo voluto a lui – ha detto il sindaco con la voce rotta dall’emozione. Tanta commozione in chiesa e fuori, dove i colleghi della municipale hanno riservato per il loro vicecomandante, il saluto speciale a sirene spiegate. "Era la mia roccia, la mia guida e il mio orgoglio – ha detto la figlia Delia Tramontana, che ha deciso di parlare nonostante la forte commozione - tutto quello che faceva, anche con quel suo modo un po’ frettoloso, lo ha sempre fatto con il cuore. Gli dicevo spesso: babbo fermati, riposati, rilassati, non sono tutti problemi tuoi, ma lui era così. Provava gioia nell’aiutare gli altri. Se ne è andato soddisfatto – ha concluso tra le lacrime la figlia – spero che questo possa essere di conforto a chi gli voleva bene, aveva raggiunto il suo scopo su questa terra. L’ultima volta che l’ho visto era sereno con quel suo sorriso sarcastico di sempre. Era un passo davanti a tutti, un grande uomo".

Enrico Mattia Del Punta