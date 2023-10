"Azzerare liste d'attesa a Pisa: Comune assuma personale"

"Assumere personale per azzerare le liste di attesa per il nido". E’ quanto hanno chiesto alla giunta La città delle persone, Sinistra Unita per Pisa e Pd in un ordine del giorno respinto dalla maggioranza di centrodestra. Prima firmataria del documento, la consigliera comunale della lista civica e progressista, Emilia Lacroce: "Il diritto all’educazione deve essere garantito a tutti i bambini, non possiamo accettare che i destini scolastici e professionali siano determinati alla nascita dalle condizioni socio-economiche della famiglia di origine. Quello dell’accesso universale all’educazione nella prima infanzia è un obiettivo dell’Agenda 2030 dell’Onu e, anche alla luce della misura Nidi Gratis messa in campo da Regione Toscana grazie ai fondi Fse, è importante che il Comune si attrezzi per rendere effettivo questo diritto. Ecco perché chiedevamo un piano di assunzioni così da ridurre le liste d’attesa. Quella di garantire l’accesso al nido è una misura importante per contrastare disuguaglianze economiche ed educative fin dalla prima infanzia, ecco perché l’annuncio del governo di voler riconoscere la gratuità solo dal secondo figlio è insufficiente e ingiusta. Per fortuna, in Toscana, siamo già più avanti dato che qui il nido è gratis anche per il primo figlio. A Pisa la misura del Governo sarebbe inattuabile con gli attuali posti e le attuali risorse". Infine, il capogruppo del Pd, Matteo Trapani, ha denunciato che "la maggioranza ha bocciato la mia richiesta di intervento sul tasso di interessi applicato a tutti coloro che decidono di rateizzare il debito che hanno con il Comune: sono molti i cittadini e le imprese che hanno debiti con il Comune e ne chiedono una sua rateizzazione, ma il nostro regolamento prevede una quota fissa al 3% più il tasso legale previsto e si rischia di dover pagare fino all’89% di tasso sul quanto dovuto creando discriminazioni".