"Aziende pisane a rischio chiusura"

"Migliaia di imprese della provincia di Pisa, già in ginocchio dopo anni difficili e faticosi, rischiano la paralisi totale dopo la decisione del Governo". Non usano mezzi termini Luca Benedettini presidente edili e costruttori CNA Pisa e Marco Ammannati, presidente impiantisti CNA Pisa all’indomani della decisione del Governo di bloccare le cessioni del credito e gli sconti in fattura."Sottoscriviamo le parole del presidente di CNA Toscana Luca Tonini che parla a ragion veduta di catastrofe sociale", incalzano Benedettini e Ammannati da mesi impegnati a far conoscere attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione la voce delle categorie che rappresentano. Una voce che è diventato un grido di aiuto dopo che ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di Superbonus edilizio che, di fatto, blocca i sistemi di cessione del credito e dello sconto in fattura. Oltre a questo, occorre precisarlo, il Decreto Legge blocca la cessione dei crediti a regioni ed enti locali.

"CNA Pisa, così come CNA nazionale e regionale, ritiene che migliaia di imprese della nostra provincia rischino di abbassare per sempre le saracinesche. Stiamo parlando di aziende che hanno lavorato nel rispetto della legge, hanno anticipato i costi dei materiali e si sono adattate a tutte le modifiche in corso d’opera che le normative richiedevano. Tutto questo si traduce in un immane danno per l’economia nazionale del Paese e, a cascata, in perdite di posti di lavoro per centinaia di professionisti e dipendenti. Tutto questo si va ad aggiungere al blocco dei crediti che ha di fatto già paralizzato l’intero sistema. Le ripercussioni di questo decreto andranno a colpire tutto l’indotto con conseguenze disastrose per cittadini e famiglie".