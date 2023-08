Avvocato stroncato da malore sotto la doccia, nuovi accertamenti per fare chiarezza

Pisa, 14 agosto 2023 – Alla fine, dopo una prima valutazione che sembrava indirizzata ad escludere ogni altro accertamento, è stato ritenuto necessario – si apprende – un ulteriore approfondimento medico legale, seppur a limitata invasività.

Uno scrupolo, dunque, quell’approfondimento in più che consentirà di far piena chiarezza sul malore che non ha lasciato scampo all’avvocato Massimo Parenti, 51 anni, originario di Buti, con studio a Pontedera, e che da tempo risiedeva a Viareggio. Un malore che l’ha colto mentre era da solo in casa.

Oggi pomeriggio, in Procura a Lucca (dal sostituto procuratore d Mariotti) ci sarà l’affidamento dell’incarico per l’autopsia che potrebbe essere effettuata in tempi rapidi per consentire alla famiglia di procedere con le esequie – che ovviamente non sono state fissate, ma si terranno a Buti – e alla sepoltura.

Il tutto anche in ragione del fatto che l’avvocato Parenti era un uomo giovane, non soffriva di patologie, un professionista infaticabile, che girava i tribunali della Toscana – ma aveva seguito casi importanti anche in altre regioni – per processi nati su grandi inchieste. Da poco era diventato padre di una bambina ed era un periodo molto felice della sua vita.

L’allarme, nella serata di venerdì, lo aveva dato la compagna. L’avvocato era andato a fare una doccia e non tornava: non rispondeva al telefono e tardava a raggiungerla per andare insieme a fare una passeggiata. Così la donna ha chiamato il 118 ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per far entrare i soccorsi. Purtroppo però per il legale non c’era già più niente da fare. Il cuore di Massimo Parenti aveva già smesso di battere.