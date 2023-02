Avis, un esercito di 3.894 donatori Il turn over porta 427 nuovi iscritti

Una ‘fotografia’ che racconta un anno non facile in cui il senso e il significato del dono hanno comunque dimostrato tutta la propria forza. A fare il punto, in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci Avis Pisa che si svolge oggi nei locali della Gipsoteca di Piazza San Paolo all’Orto, è il presidente Paolo Ghezzi. Partiamo dai numeri delle donazioni. "Il 2022 è stato un anno in controtendenza rispetto ai due passati con 3.894 donazioni. Un evidente calo sia rispetto le 4.223 donazioni 2021 che rispetto le 4.413 donazioni del 2020. Sono state garantite 1.242 donazioni di plasma, piastrine, eritrociti e granulociti pari al 32% del totale. Un risultato comunque significativo, percentualmente in crescita rispetto lo scorso anno e che testimonia la disponibilità dei nostri iscritti che continuano a dare fiducia ai nostri appelli e alle nostre chiamate".

I donatori non sono mai troppi. Di quali cifre si parla? E qual è l’identikit?

"I soci iscritti al 31 dicembre 2022 sono 3.098 di cui 1.839 maschi e 1.259 femmine. Il 48,5% ha meno di 35 anni. Nell’anno 2022, abbiamo, però, dovuto cancellare oltre 468 soci che da oltre due anni, per motivi diversi, non hanno potuto o trovato motivazione per donare e solo parzialmente sono stati integrati da 427 i nuovi iscritti, di cui oltre il 50% giovanissimi con età compresa tra 18 e 25 anni". Perché donare è ‘difficile’?

"Le difficoltà organizzative da parte dell’Azienda Ospedaliera sono evidenti. E questo elemento, anche quest’anno, ha influito negativamente sul risultato complessivo delle donazioni totali".

Si tratta di un problema culturale oltre che operativo?

"Le Aziende Ospedaliere e i Centri Trasfusionali devono tenere sempre ben presente che il donatore è un alleato prezioso che, pur se motivato e consapevole, è persona sana che si mette a disposizione di una collettività e di una esigenza ospedaliera e terapeutica e quindi merita attenzione, servizi adeguati, rispetto degli orari, certezza di risultato e informazione".

Non è il donatore a servizio dell’azienda ospedaliera, ma deve essere il contrario…

"Sì, va superato il contrasto comunicativo per cui l’associazione promuove la cultura del dono e poi fatica a trovare posti disponibili per una donazione in breve tempo. I problemi di efficienza, di sostenibilità economica e di equilibrio aziendale non possono riguardare un contesto trasfusionale in cui il donatore svolge un gesto responsabile e che merita ogni attenzione per agevolarne le necessità e soprattutto garantire risposte in tempi brevi alla manifestata volontà di donare".

Tappa fondamentale del lavoro di Avis Pisa è quello sui giovani. Come prosegue?

"L’attività nelle scuole è costante, e solo parzialmente si è svolta in remoto. Abbiamo mantenuto vivo questo contributo formativo, incontrando oltre 520 ragazzi ed avendo ben 112 adesioni al dono. Le parole con cui i ragazzi stessi definiscono il raggiungimento della maggiore età sono: responsabilità, libertà, consapevolezza. Ed è su queste tre parole, che il dono interpreta pienamente, che costruiamo con loro il dialogo e la suggestione nel nostro cammino". Francesca Bianchi