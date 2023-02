Prosegue "Autori allo specchio", la rassegna promossa e diretta dalla professoressa Valeria Serofilli, presidente fondatrice di AstrolabioCultura. Appuntamento tutto al femminile questo pomeriggio alle 17 alla Biblioteca Sms con due scrittrici "allo specchio": Sonia Lippi, promotrice e organizzatrice della rassegna letteraria Ztoryboard, con la sua ultima opera " Chi me lo ha fatto fare - storia di una donna qualunque" (Echos editore 2022) e Rosanna Valentina Lo Bello con "Un giorno in - verso" (Dreambook edizioni 2022). In apertura, il saluto istituzionale dell’assessore alla Cultura Pierpaolo Magnani, a seguire, come consuetudine, il dialogo tra Serofilli e le autrici sarà intervallato dalle letture a cura di Rodolfo Baglioni. Prenotazioni: [email protected]