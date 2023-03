Autodromo davanti all’asilo Dissuasori e limite a 30 per la sicurezza dei bimbi

Pochi rispettano i limiti di velocità in via Dini a Gell e il Comune mette in atto misure di rinforzo della sicurezza per i pedoni. Lo annuncia l’assessore alle Politiche per l’istruzione Lara Ceccarelli. I lavori, per 62.500 euro, interesseranno la sistemazione di alcuni tratti della via nel centro di Gello. Tra questi, il più rilevante è la sistemazione del tratto di banchina davanti alla scuola d’infanzia, realizzando tre attraversamenti pedonali rialzati da porre fra le intersezioni di via Dini con via del Cantone e via dei Gerani. Qui verrà ripresa la massicciata nei punti interessati. Poi verrà posta la segnaletica orizzontale e quella verticale, con definizione di 7 stalli per la sosta (da 15 minuti di permanenza massima), dei quali uno destinato a persone con disabilità, oltre ad un percorso pedonale in adiacenza del confine della particella di terreno dove è posto il plesso scolastico e per tutta la sua lunghezza, collegato mediante un ulteriore attraversamento pedonale rialzato alla fermata del bus di linea situata sulla banchina opposta, per creare un percorso pedonale continuo fra le due parti della strada.

"Abbiamo accolto il grido disperato dei genitori – dice l’Assessora –. vista la presenza dell’asilo, il limite di velocità era già stato abbassato anni fa da 50 a 40 kmh e lo abbasseremo a 30 kmh ed è inoltre presente adeguata segnaletica che indica l’attraversamento rialzato per i bambini. Ma visto che c’è chi non rispetta le regole, senza rendersi conto che lì circolano bambini, accompagnatori e pedoni, a tutela dell’incolumità procederemo con un rafforzamento della segnaletica e soluzioni che salvaguardino le persone per quanto possibile, perché il primo impegno di civiltà deve arrivare da chi è alla guida".

"Investiamo in sicurezza in un punto che, a causa di comportamenti scorretti, è diventato molto pericoloso – afferma il sindaco Sergio Di Maio –. Abbiamo approvato il progetto esecutivo e avviato l’iter per assegnare i lavori. Rinforzeremo la sicurezza per difendere i nostri piccoli, ma lancio anche un monito con fermezza e rigore al rispetto del codice della strada, che è l’aspetto fondamentale".