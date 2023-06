Auto su Ponte Cisanello-Riglione, Inciviltà e Maleducazione Senza Limiti

inciviltà e la maleducazione superano spesso ogni limite. E’ il caso di un’automobile che è stata ripresa da un cellulare mentre attraversa il nuovo ponte ciclo-pedonale che collega Cisanello a Riglione. Il mezzo transita serenamente – e con i fari accesi – sulla nuova struttura in barba ad ogni tipo di divieto. Il video è stato diffuso sui canali social e, in particolare, sulla nota pagina Facebook ‘Sei di Pisa se’. Già nei giorni scorsi un video simile era girato in rete. In quel caso, però, riprendeva un motorino intento a transitare sul ponte che dovrebbe essere attraversato soltanto da pedoni o biciclette.