Auto in sosta vietata, gran caos. Fermi per un’ora dieci pullman

Dieci autobus bloccati per più di un’ora a causa della sosta selvaggia di una macchina. Facili da immaginare i disservizi, la rabbia e anche i guai per chi vi era a bordo. A darne notizia è Autolinee Toscane che "informa che a Pisa, a causa della sosta non consentita di un’autovettura privata, ben 10 bus di linea sono rimasti bloccati in corrispondenza della intersezione tra via Garibaldi e via Flamini (si vedano foto allegate)".

Per altro il problema si è verificato ad un’ora di punta. Autolinee Toscane aggiunge: "Il blocco si è protratto dalle ore 13:05 alle ore 14:07, causando grave disservizio alla utenza studentesca delle scuole del Complesso Marchesi e producendo il mancato rispetto delle coincidenze al nodo di interscambio a Vicarello con altri servizi". Studenti arrabbiati, famiglie che si sono dovute organizzare e un problema che si ripete sempre più spesso in centro. "Autolinee Toscane – continua il comunicato – ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze della Polizia Municipale che, intervenute, hanno fatto rimuovere il veicolo privato. Solo successivamente così i bus del TPL hanno potuto riprendere il servizio, ma con ritardi fino ad un’ora". "Autolinee Toscane ricorda che già in data 15 novembre 2023 si verificò analogo evento nello stesso luogo e per il medesimo servizio".