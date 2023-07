Auto contro albero: 96enne incastrata

Rimasta incastrata nell’auto è stata soccorsa. E’ successo nel tardo pomeriggio in via Tobagi, a Pisa. Una signora del 1927 è rimasta coinvolta in un incidente. La macchina ha terminato la corsa contro un albero. E la signora è stata soccorsa solo grazie ai vigili del fuoco che l’hanno affidata alle cure dei soccorritori, sul posto un’ambulanza della Pubblica assistenza di Pisa che ha trasportato la 96enne al pronto soccorso in codice rosso, il più grave. La donna potrebbe aver avuto un malore alla guida ed essere quindi finita contro la pianta. Sul posto anche la polizia municipale di Pisa per i rilievi e per permettere i soccorsi.