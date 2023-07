Coltano, camion urta un cavalcavia: calcinacci caduti sopra un’auto

Pisa, 27 luglio 2023 – Paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Sull’Aurelia a Coltano (Pisa), un camion che stava trasportando una gru ha urtato un cavalcavia della sp58. In quel momento stava passando un’auto e i calcinacci del cavalcavia sono caduti sopra la vettura. Fortunatamente il conducente dell’auto non è rimasto ferito.

Dopo l’incidente la ss1 “Via Aurelia” è stata provvisoriamente chiusa al traffico dal km 329,450 al km 329,550 a Coltano. Intervenuto sul posto personale di Anas per la gestione della viabilità e per le verifiche al cavalcavia.