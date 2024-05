Aurelia ancora chiusa a Coltano: crescono degrado e spazzatura

Pisa, 14 maggio 2024 – Aurelia Sud, aumenta la spazzatura e si allungano i tempi per i lavori. In una delle strade che si percorrono per raggiungere il mare si trovano sempre più discariche e sono ancora in corso i lavori di ripristino del cavalcavia. A luglio del 2023: nel pomeriggio un escavatore trasportato da un mezzo pesante si era schiantato contro il cavalcavia all’altezza dello svincolo per Coltano. Dopo l’impatto violento erano caduti parte del cemento armato e detriti che si erano schiantati su un’auto in transito dietro all’autoarticolato (che sarebbe dovuto servire per lavori alla rete ferroviaria di Pisa). A fine anno sono cominciati i lavori di ripristino con un piccolo cambio di viabilità, poi ristabilita. A marzo il cantiere è stato riaperto. I danni erano stati ingenti sia alla struttura che alla vettura. Stessa cosa per la gru che aveva subito gravi danneggiamenti, migliaia di euro. Da metà marzo la strada statale 1 Aurelia è stata chiusa nuovamente a Pisa, in corrispondenza del bivio per Coltano (dal km 329.450 al km 329,550) per la ricostruzione del cavalcavia. Il traffico è deviato sulla viabilità adiacente per un tratto di circa 500 metri con indicazioni sul posto. "I lavori dureranno per tutta la primavera - aveva annunciato Anas – . La strada resterà chiusa fino ad aprile per poi riaprire e chiudere solo per la posa delle travi d’acciaio per la sicurezza di chi passa sotto", era stato detto. Ma al momento la deviazione è ancora attiva.

Tanti gli abbandoni di rifiuti lungo la via molto trafficata: ai sacchi di spazzatura si sono aggiunte sedie in plastica. Stracci, scarti edili, bottiglie, pezzi di plastica e ferri vecchi a bordo o nelle piazzole. E ancora: tavoli interi, un lavandino e carta. Rifiuti lasciati proprio da chi passa in auto o con furgoni. Al momento non ci sono telecamere presenti in quel tratto e non è facile risalire ai responsabili.

Con il calare del sole, poi, una delle arterie più trafficate cambia ancora volto con giovani che si prostituiscono, sia d’inverno che d’estate.