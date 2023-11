Aumentano Irpef, suolo pubblico e Ztl

L’inflazione si sente, eccome, anche in città. E spinge l’amministrazione comunale a correre ai ripari e a cercare di mantenere il bilancio complessivamente sano ricorrendo però a un innalzamento delle aliquote di alcuni tributi. Pur con la scelta di mantenere alto il livello dei servizi ai cittadini e inalterate alcune tariffe cruciali: "Quelle scolastiche prima di tutto - ha spiegato il sindaco, Michele Conti - ovvero le tariffe delle rette di asili, mense e trasporti scolastici, ma anche l’Imu". Salgono invece i costi per l’accesso in Ztl.

INFLAZIONE RECORD

"Anche a Pisa - ha aggiunto Conti - l’inflazione ha raggiunto un livello cumulato negli ultimi 2 anni di quasi il 16%, percentuali che non venivano registrate dagli anni Ottanta. Inoltre, nel 2022 abbiamo dovute sostenere oltre 2,5 milioni di euro di spese per maggiori consumi energetici. Un modesto adeguamento, per la prima volta da molti anni, si rende necessario per l’addizionale Irpef, con un incremento dello 0,05% per le fasce medie. Alcune tariffe avranno incrementi del 20%, come per esempio quelle riguardanti i permessi Ztl per i veicoli commerciali, l’imposta della pubblicità. Il costo di concessione suolo pubblico vedrà un incremento del 16%". Il bilancio 2024 del Comune di Pisa è di quasi 223 milioni, la spesa corrente è di circa 141 milioni mentre quella in conto capitale di 33 milioni di euro. IRPEF E PARCHEGGI

Quello dell’Irpef, ha osservato il sindaco, "non si verificava da 10 anni e riguarda comunque le fasce medie, mentre rimane invariata la fascia più bassa, fino a 15 mila euro di reddito, e rimangono ovviamente confermate le esenzioni già previste nel regolamento, totali per la fascia fino a 12 mila euro, aumenteranno anche le tariffe dei parcheggi di via Piave, via Cammeo e Calambrone". Adeguamenti che servono a mantenere le esigenze di spesa corrente e gli equilibri di bilancio, ma anche , ha assicurato Conti, "per sostenere il mondo dell’associazionismo, della cultura, dell’assistenza sociale alla popolazione, e investendo ancora sul turismo e sulla valorizzazione delle tradizione storiche pisane, mentre l’aumento di un euro della tassa di soggiorno, già noto da settimane, permetterà al Comune di incassare oltre un milione di euro in più". ALIENAZIONI

La cessione degli immobili comunali rappresenta una sfida importante per l’amministrazione. Soprattutto per far quadrare i conti. Il sindaco lo ha ripetuto anche ieri: "Nel 2024 sarà formalizzata la cessione di Santa Croce in Fossabanda alla Scuola Superiore Sant’Anna: un’operazione che vale 3,5 milioni di euro". Nei prossimi mesi proseguiranno le interlocuzioni con Invimit: l’idea è vendere l’ex asilo Coccapani e la Mattonaia per trasformarli in studentati, incassando liquidità importanti da reinvestire in servizi si cittadini. "Il lavoro iniziato prosegue - ha ammesso Conti - e speriamo che possa dare i suoi frutti al più presto". Più complicata la situazione dello stadio: l’offerta di cessione al privato fatta da Conti resta valida, ma è troppo presto per capire come andrà a finire questa vicenda. L’Arena per ora resta un bene del patrimonio comunale. Ma, ha concluso Conti, "quello che presentiamo al consiglio e all’intera città è un bilancio in salute, che nonostante le difficoltà, prevede significative prospettive di crescita e sviluppo, con una forte attenzione al welfare e al sostegno alle fasce più deboli della popolazione".