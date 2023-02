Aule e palestre, arrivano 6,5 milioni dal Pnrr

di Gabriele Masiero

La Provincia di Pisa mette sul piatto 6,5 milioni di euro tra fondi del Pnrr e risorse proprie per riqualificare gli istituti "Russoli" e "Pesenti" di Cascina.

Lo ha annunciato il presidente provinciale Massimiliano Angori, che ieri mattina ha eseguito un sopralluogo nelle due scuole insieme alla consigliera all’edilizia scolastica Cristina Bibolotti, al sindaco, Michelangelo Betti, e ai tecnici della Provincia incontrando Ivana Ketty Savino, dirigente scolastica del "Pesenti", e Gaetana Zobel, preside del "Russoli".

"E’ stata una positiva occasione - ha detto Angori - per fare il punto della situazione sulla programmazione degli spazi in vista del prossimo anno scolastico e dei finanziamenti del Pnrr. Come avvenuto per Pisa e Pontedera, dunque, scaduti i termini delle iscrizioni, andiamo a pianificare la necessità di spazi, per ottimizzare le risorse a nostra disposizione".

La principale criticità del "Pesenti" (oltre 900 studenti) è rappresentata dall’inagibilità (da oltre 9 anni) dell’auditorium a causa di carenze strutturali.

"Ma il rilevante impegno tecnico-economico per la relativa messa in sicurezza - ha spiegato il presidente provinciale - non hanno consentito finora di programmarne gli interventi, mettendo ancora una volta in risalto le difficoltà con cui sono chiamate ad agire le Province, a fronte di competenze fondamentali come l’edilizia scolastica. Nel breve termine sostituiremo il telo di copertura della palestra sud, comprese le fiancate laterali, gli infissi e le opere di finitura ad essi connessi, recentemente appaltati (80 mila euro). Sarà invece realizzata, con i fondi del Pnrr (oltre 2,5 milioni) una nuova palestra con campo da gioco regolamentare (pallavolopallacanestro), servizi e spazi accessori, compresa la tribuna per il pubblico".

Via libera anche all’iter di ristrutturazione della sede di via Tosco Romagnola del liceo "Russoli", frequentato a Cascina da circa 215 studenti: "Investiamo più di 3 milioni di euro - ha annunciato Bibolotti - sul primo lotto funzionale della completa ristrutturazione del fabbricato storico, compreso il miglioramento sismico e la messa in sicurezza antincendio dell’intero plesso scolastico. La Provincia ha inoltre acquisito il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero funzionale dei locali dell’immobile adiacente al teatro "Politeama", di proprietà della Provincia e del Comune, per creare spazi didattici e amministrativi idonei a ospitare alcune classi e il personale amministrativo della sede principale durante i lavori di ristrutturazione".

Il sindaco Betti ha ringraziato la Provincia e sottolineato che "la condivisione del percorso degli interventi per i nostri plessi è fondamentale per il benessere reale delle comunità scolastiche e per la collettività".