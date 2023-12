Auguri d’Area Vasta con La Pisaniana. In onda l’ultima puntata del 2023

La Toscana dei Comuni, unita e proiettata nel futuro, nella puntata degli auguri de “La Pisaniana”. Allo Yacht club di Livorno, il ristorante di Renzo Quercioli in via del Molo Mediceo, va in scena la puntata di Natale l’ultima del 2023. “Auguri Area Vasta”: l’auspicio non può essere che questo per una trasmissione la cui missione, da ormai dieci anni, è quella di mettere a confronto i diversi territori della Toscana costiera, nel nome della collaborazione, del rispetto reciproco e degli interessi comuni. Un salotto televisivo itinerante, con la giornalista Carlotta Romualdi a far gli onori di casa, sempre in un luogo diverso con ospiti e temi diversi, ogni domenica sera. Anche nella puntata in onda stasera alle 21.15 su 50Canale, il “Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei”, con il presidente Massimo Balzi, produttore della trasmissione, ha imbastito un parterre di alto profilo. Ci saranno il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Livorno Luca Salvetti, il sindaco di Pisa Michele Conti, Mario Pardini, sindaco di Lucca e Francesco Persiani, sindaco di Massa. Si parlerà degli obiettivi raggiunti e di quelli da raggiungere nel 2024. Di Pnnr e rigenerazione urbana, di cultura e di turismo e soprattutto di infrastrutture. Il presidente Giani, in un momento in cui si discute di aumenti dell’Irpef per i redditi superiori a 28mila euro per far fronte del rosso della sanità chiama in causa il Governo nazionale. "Abbiamo bisogno di risorse per i danni del maltempo. La stima dei danni per ora è di due milioni di euro, ma le cifre sono destinate ad aumentare. Spero non ci sia il ping pong per ottenere almeno gli aiuti economici di primo soccorso per le famiglie e per le imprese". Da Giani un plauso ai sindaci e agli enti locali come punto di riferimento per le comunità. . A portare i loro saluti e gli auspici per il nuovo anno, tra gli altri Sandra Scarpellini, presidente della Provincia di Livorno; Massimiliano Angori, presidente della Provincia di Pisa,Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca,; Valter Tamburini presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, Riccardo Zucchi, Rettore dell’Università di Pisa; Fabrizio Mannari, DG della Castagneto Banca 1910; l’architetto Tiziano Lera. Spazio anchela dottoressa Teresa Sichetti “Terra, ambiente e salute”, che ci rivelerà un nuovo elisir di lunga vita nato nei laboratori Aliveda, centro di eccellenza nella nutraceutica con sede a Pisa con la ricetta finale dello chef dello Yacht Club Daniele Paolini.