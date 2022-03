Attraversa l’Italia a piedi nel ricordo del figlio perduto

Più di 1.500 chilometri a piedi. Dal passo del Monginevro fino a Santa Maria di Leuca, in Puglia, per ricordare e non far dimenticare un figlio perduto. Poi da lì magari, anche fino a Gerusalemme. È l’ambizioso progetto di Mario Messerini, pisano doc, amante del vernacolo e, soprattutto, grande camminatore. Finora ha percorso quasi 5mila chilometri in avventure similari, in beata solitudine e concentrata riflessione, senza contare le passeggiate quotidiane, un’abitudine irrinunciabile e intoccabile.

Ora ha deciso di buttarsi nell’ennesima impresa, partenza ai primi di giugno e previsioni di arrivo entro tre mesi: un progetto ambizioso, con un fine benefico, dedicato ad una parte di sé amata sopra ogni cosa e troppo presto persa, perché ai figli non si è mai pronti a dire addio. Quel che vuol fare ce lo racconta lui stesso, col sorriso che l’accompagna sempre. "La data del 22 gennaio scorso - dice Mario - ha segnato i venticinque anni dalla scomparsa di mio figlio Stefano. Lo voglio ricordare facendo quello che so far meglio e cioè mettendomi in cammino. Partirò dalle Alpi per arrivare al Mar Ionio percorrendo lo Stivale da nord a sud e poi.. non so.., se va tutto bene, magari, mi spingerò con i mezzi fino a Gerusalemme per far lunghe camminate anche là".

E Mario non è nuovo ad imprese del genere. Ripercorriamole con lui. Nel 2008 è stato a Santiago di Compostela: 800 chilometri in 27 giorni. L’anno dopo ancora Santiago attraverso i monti e il percorso del Primitivo, più breve ma più impegnativo: 320 chilometri. Nel 2011 Gerusalemme (a piedi fino a Bari e da lì prosegue in aereo e poi di nuovo a piedi). Nel 2020 il cammino di San Bartolomeo, da Fiumalbo (Modena) a Pistoia (un centinaio di km). E tanti altri.

"Sono sempre stato uno sportivo - spiega - ed ho sempre amato molto camminare. Una volta in pensione, ho iniziato a farlo con frequenza e sempre in solitudine, perché mi aiuta a riflettere e mi rinfranca spiritualmente. Se poi qualcuno, durante il cammino, si unisce a me, ben venga: la seconda volta che sono andato a Santiago, ad esempio, l’ho fatto insieme a don Antonio Cecconi e altri amici".

"Dove dormo? - continua - In ostelli, anche in case religiose, dove trovo. Quanti chilometri faccio al giorno? Una media di trenta, ma dipende dalla strada, dall’accoglienza che trovo, dalla necessità di cercare in tempo un luogo per la notte. Per quest’ultimo progetto penso di portarmi dietro anche la tenda e, se non trovo un ostello, dormire magari immerso nella natura". "Il mio primo cammino - aggiunge - è stato un cammino di preghiera e di ringraziamento, dopo la scomparsa di mio figlio, per essere riuscito ad accettare questa assenza…".

Il dottor Messerini è stato a lungo direttore del Consorzio Agrario di Pisa; la moglie, Paola Buonomini, è un’ex insegnante di lingue. Dalla loro unione sono nati tre figli: l’ultimo è Pietro, 42 anni, funzionario commerciale; il secondogenito è Giulio, 50 anni, geometra; il primo era Stefano, appassionato di montagna, scomparso il 22 gennaio del ’98 durante una tragica escursione sulla Pania, a 25 anni, laureando in agraria, laurea che gli è stata concessa lo stesso, alla memoria, pochi anni fa. "Voglio dedicare questo mio pellegrinaggio in memoria di Stefano - conclude Mario - a due realtà di aiuto al prossimo. La prima è l’associazione Oui pour la vie, che da quasi vent’anni opera in Libano attraverso un sacerdote missionario, padre Damiano Puccini, in soccorso dei poveri e dei profughi di un quartiere disastrato di Beirut, Damour. La seconda è una realtà locale conosciuta, Casa Ilaria, fra Forcoli e Montefoscoli, che aiuta persone in difficoltà ad integrarsi. Per questo chiedo, agli amici e a chi volesse, di contribuire con un’offerta a loro, indicando sulla causale Il cammino di Mario. L’iban è IT27U 03062 34210 000002398584. Il ricavato sarà diviso in parti uguali fra queste due associazioni". Buona strada, Mario...

Candida Virgone